Entre Afirmações e Redenção no Conjunto de Ferro

Os campeões vencedores repetem o sucesso, a equipe com mais títulos no Campeonato Europeu a se redimir após o primeiro passo em falso. Esta será a tendência entre Portugal e Alemanha, o segundo grande jogo do grupo mais competitivo de todo o Campeonato da Europa.

Portugal veio de uma vitória esmagadora e convincente sobre a infeliz Hungria. Embora a partida só tenha sido aberta aos 84 minutos por Rafael Guerrero, os campeões assumiram o controle com facilidade, sem arriscar muito. Depois foi o habitual Cristiano Ronaldo quem marcou o golo duplo na final de 3-0, que continua a desafiar a sua lenda ao tornar-se no melhor marcador de sempre da história do Campeonato da Europa.

Nuno Gomez, o antigo avançado do Lusitani, está confiante: “Esperamos uma grande exibição, temos uma grande selecção nacional com muitos jogadores que fazem parte das melhores equipas da Europa e com o Ronaldo é o melhor do Mundo. Nós somos os favoritos. Por outro lado, a Alemanha perdeu por 1 a 0 para a campeã mundial França. Mesmo que o resultado não o comprovasse, é claro que os alemães foram superados em número pelos alemães, que nunca sofreram com as manobras exaustivas de seus adversários, que cancelaram dois gols por milímetros de impedimento, além de uma penalidade duvidosa que não foi contabilizada .

“Foi uma corrida intensa”, comentou Joachim Loew. “Tentamos lutar até o fim, mas o gol especial decidiu a partida. Não podemos culpar Hummels, não foi fácil tirar a bola.

Em termos de confrontos anteriores entre as duas equipas, os portugueses não conquistaram uma vitória sobre a Mannschaft desde o Euro 2000 e, em geral, apenas derrotaram a Alemanha 3 vezes em 18 ocasiões. Os jogadores e companheiros do CR7 vão tentar travar esta seqüência negativa, enquanto a equipe de Joachim Löw será chamada para uma clara mudança na pontuação a fim de competir neste grupo.

