Inter, Perisic em direção ao primeiro-ministro: perto do acordo com o Tottenham

Após a reunião dos últimos dias e a apresentação oficial doInter Elevados para 5 milhões líquidos por temporada Além dos bônus, os Nerazzurri aguardam uma resposta do Ivan PerisicMas o croata no exterior parece cada vez mais distante de Milão. Após a explosão ao vivo na partida pós-final da Copa da Itália, os apitos do mercado de transferências começaram a soar alto e nessas horas o croata havia encontrado um acordo para se mudar para a Premier League e vestir a camisa da seleção. Tottenham.