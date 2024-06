Portugal CR7 continua a sua vaga de qualificação

Se até ao Euro 2000 os portugueses eram convidados ocasionais em grandes torneios (dois Campeonatos do Mundo em 1966 e 1986 e dois Campeonatos da Europa em 1984 e 1996), neste milénio estiveram presentes em todos os grandes eventos como Alemanha, França e Alemanha. Espanha. Este será o oitavo campeonato continental consecutivo da Seleção. No Mundial em concreto, a seleção portuguesa obteve os melhores resultados (no Mundial “apenas” dois jogos de meias-finais), com cinco participações na penúltima eliminatória e dois jogos finais, nos anos de 2004 e 2016. Neste último caso, conseguiram finalmente a vitória, apesar de terminarem em terceiro no grupo. Até há três anos, Portugal ocupava o terceiro lugar do grupo, antes de ceder à Bélgica, liderada por Martinez. Este último assume a liderança da seleção portuguesa após a sua exclusão dos quartos-de-final do último Mundial e a saída de Fernando Santos. As eliminatórias foram um triunfo, com 10 vitórias no mesmo número de partidas, marcando 36 gols e sofrendo apenas dois. Mais uma vez, o grande protagonista foi Cristiano Ronaldo, com 10 golos, que apesar de agora jogar na Arábia Saudita tem toda a intenção de deixar a sua marca, pela última vez (?), no seu 11º grande torneio (sempre marcando até agora, com um total de 22 gols). Gols em 47 partidas, mas surpreendentemente, apenas 3 na fase de eliminação direta). O caminho dos favoritos começará como aconteceu em 2008 com os checos e a Turquia, onde Portugal já se encontrou três vezes na fase final do Campeonato da Europa: duas vitórias e uma derrota (quartos-de-final de 1996) com os checos, e três vitórias com os checos. Turcos.