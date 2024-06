De Mugello a Portugal. Dalla Porta e GP Júnior

“Mugello é tão bonito que até o meu estilo de condução está a melhorar.” O anúncio foi feito por Lorenzo Dalla Porta, que não escondeu o carinho que o liga aos autódromos de Scarperia e San Piero, onde regressou há poucos dias às corridas e aos treinos face aos desafios que o aguardam. Isso o manterá ocupado por algumas semanas, o que provavelmente o levará a tomar uma decisão. No próximo dia 23 de junho em Portugal, de acordo com o calendário do GP de Juniores, terá lugar a nova ronda do campeonato em que o piloto de Montemurlo (em representação da equipa GV Racing) liderará a classificação geral com 61 pontos. No entanto, verifica-se que a terceira jornada do Campeonato Italiano de Sprint, agendada para Mugello, também estava marcada para o mesmo fim de semana: a primeira corrida está marcada para 22 de junho, e a segunda corrida está marcada para o dia seguinte.

Lorenzo, como também é conhecido, compete no CIV sob a bandeira da equipe Altogo Racing. Embora tenha vencido uma das quatro corridas realizadas, devido às duas desistências, ocupa apenas o oitavo lugar (com 34 pontos) na classificação geral. Porém, há grandes chances de voltar ao topo, visto que o Dalla Porta já venceu diversas vezes nesta temporada em diversas competições, e recuperou o brilho dos seus melhores momentos.

Giovanni Fiorentino