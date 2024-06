Uma história de dor sem fim

Ele analisou a partida, destacando também os erros cometidos por sua equipe, e falou em “sempre o truque sujo”. a câmera enviando uma mensagem: “Parabéns Marcelo.” Então ele foi embora. Para Luciano Spalletti, 15 de junho não é um dia como outro qualquer, mas sim o aniversário de seu querido irmão falecido há cinco anos.

Marcelo Spalletti é um modelo para treinador

Tem sido 28 de maio de 2019Na verdade, quando Marcelo SpallettiO irmão do então técnico do Inter morreu aos 66 anos, após lutar contra uma doença. Um choque para o treinador que era muito próximo dele. Ele nasceu em Colle Val d’Elsa mas na verdade em Havana Marcello Spalletti trabalha na empresa há anos A partir da roupa Modyva, em Empoli, criou então uma empresa de sofás e poltronas: a Trio, que dirige com o irmão. Mas a vida dele foi no futebol, e ele está com… Clube de Havana amarelo e preto Para deixar as mais lindas lembranças. Aqui ele desempenhou todas as funções: jogador de futebol, treinador e dirigente. Até mesmo o cargo de vice-presidente. Um dia, a equipe que ele treinava, com a qual tinha uma relação muito forte, presenteou-o com um burro de verdade: Marcelo, Nos treinos, ele costumava repetir aos seus jogadores que eles eram “burros” depois de uma parada falsa ou de um tiro do céu. Ele levou aquele burro – chamado Ghafri – para sua casa e cuidou dele como se fosse um filho.

O primeiro professor de Spalletti foi seu irmão Marcello

Para Luciano Spalletti, seu irmão – a quem todos chamavam de “il”. “comandante” – Foi uma autêntica referência, sobretudo depois A morte prematura de seu pai, Carlo. Mas ele também o ajudava com esquemas e táticas ou talvez lhe dava bons conselhos para aumentar o moral de um dos muitos heróis que seu irmão treinou. Marcelo era seis anos mais velho que LucianoMarcelo só se dividia quanto à crença no futebol, torcendo pela Juventus, e Luciano torcia pela Fiorentina antes de se tornar torcedor de todos os times que treina. Quando seu irmão adoecia ele às vezes faltava aos treinos do Inter para ir visitá-lo naquela pequena vila entre Empoli Vinci e Montaleone onde continuou suas atividades no Avani Football Club e “Transferências” gerenciadaspropriedade de cerca de 50 hectares de propriedade da família.

Presenteando depois de vencer o Scudetto

Já há dois anos, depois de conquistar o título da Série A com o Napoli graças ao empate contra o Udine, Spalletti pensou no irmão falecido. O sorriso deu lugar às lágrimas Pela dedicação sincera e comovente. E assim, ontem, no seu aniversário, o treinador quis dedicar o sucesso na sua primeira participação no Campeonato da Europa ao irmão que faleceu mas nunca foi esquecido.

