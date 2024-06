Itália – Portugal 3-0 final do Europeu Sub-17

Que seja um bom presságio: o longo verão azul começa com a conquista de um campeonato europeu. A seleção italiana sub-17, liderada por Massimiliano Favo, ergueu a taça sob o céu cipriota, ao derrotar Portugal em Limassol (3-0) numa final unilateral. Antes desta noite, este era o único título juvenil que ainda faltava na diretoria da Federação Italiana (perdeu três finais entre 2013 e 2019). Na capa, dois gols de Francesco Camarda: o atacante do Milan, que marcou quatro gols no torneio, mais uma vez confirma que está fora da categoria entre seus pares.

Que começo – A Itália entra na partida com um olhar feroz e no primeiro quarto de hora esmaga os portugueses dentro do seu próprio meio-campo. O Liberal continua driblando todo mundo e manda imediatamente Camarda para o gol (5), mas quem quebra o equilíbrio é quem nos levou às semifinais: Federico Coletta ainda está na frente, aliás, um tempo muito bom no o cruzamento de pé esquerdo de seu companheiro de Giallorossi, Cama. Depois de assumir a liderança, a Itália não recuperou o fôlego nem por um minuto. Camarda exerce a sua força física e técnica primeiro ao chutar Diogo Ferreira, depois cortando pela esquerda na entrada da área (ao sinal habitual de Cama) para rematar com o pé direito para a baliza, depois de deixar dois adversários na baliza. ver. Indistinguível, no sentido absoluto. O primeiro sinal dos portugueses surgiu pouco antes da meia hora, com um cabeceamento ao lado de Rodrigo Moura (artilheiro do Europeu, 5 golos), mas a resposta ainda estava em azul, já que um selvagem Kama também tentou com o pé direito. No momento mais difícil, Portugal agarrou-se à camada de Moura: o talento portista, destacado pelo Milan na Youth League, partiu de uma posição recuada, mas conseguiu facilmente um remate ou uma assistência (duas tentativas antes do intervalo, explorando também erros de passe azul). ). READ Nápoles, guerra de gangues de ultras alemães no centro: um carro da polícia está pegando fogo