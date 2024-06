Euro 2024, alguns jogadores e comissão técnica em jantar na Casa Azzurri: Fratesi também esteve presente

Aproveitando o meio dia livre concedido após a vitória sobre a Albânia e após o treino desta manhã, alguns jogadores da selecção nacional e toda a equipa optaram por jantar no Casa Azzurri. Andrea Cambiasso, Federico Chiesa, Michael Foloroncio, David FratesiRaul Bellanova e Gianluca Scamaca chegaram ao Matthias Growth Halle, espaço que recebe torcedores da seleção nacional e parceiros da Federação Italiana de Futebol, atraindo a atenção de cerca de uma centena de torcedores que esperavam do lado de fora do restaurante Azzurri para tirar uma foto ou um autógrafo. Mas como o coração da seleção nacional é grande, depois do jantar e antes do regresso dos azzurri ao balneário de Iserlohn, as portas da sala foram abertas para as crianças. A emoção no olhar deles é poder tirar uma selfie com seus ídolos que, de lápis na mão, autografaram camisetas, blusas e bonés, fazendo sorrir os jovens torcedores e seus pais, que capturaram um momento de admiração, colados em o vidro. Grande doçura.

Uma menina com a camisa da Chiesa entrou chorando no restaurante, percebendo que estava prestes a vivenciar um momento único: da mesa ao lado da mesa dos jogadores, o presidente da Federação Italiana, Gabriele Gravina, e o técnico Luciano Spalletti observavam a cena e queriam fazer contato. Jovem fã para abraçá-la. Um dia inteiramente dedicado às crianças, em homenagem aos jovens estudantes vencedores do concurso “Melhor golo das nossas seleções: marque também um golo!”, promovido pela Embaixada de Itália na Alemanha em cooperação com a Figc.