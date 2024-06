Euro 2024, Portugal-República Checa: como assistir ao vivo

Terça-feira, 18 de junho, em Leipzig, no dia Portugal aparecerá pela primeira vez em Euro 2024 contra o República ChecaA partida é válida pelo primeiro dia da fase de grupos do Grupo Seis, e a partida será transmitida no agoraa plataforma que oferece toda a programação da Sky Sports ao vivo e sob demanda.

Para coincidir com o início do Campeonato Europeu, a NOW lançou um novo site Exibições No Passe esportivodisponível agora Com um preço com desconto de 14,99€ por mês Durante doze meses em vez de 24,99 euros. Lembramos que agora é possível assistir a todos os 51 jogos do Campeonato da Europa.

Como assistir a uma transmissão ao vivo entre Portugal e a República Checa (Euro 2024)

Então, para assistir ao jogo Portugal x República Tcheca Euro 2024 via transmissão ao vivo, você precisa disso Ative seu cartão NOW Sports. Depois de concluir sua assinatura, você precisa Baixe o aplicativo AGORA No seu dispositivo, faça login usando as credenciais fornecidas durante o registro da conta e selecione Transmissão ao vivo para Sky Sports Um Corte transversal Canais ao vivo.

Muitos especialistas vêem Portugal como uma das quatro seleções que têm algo mais que as outras, juntamente com a anfitriã França, Inglaterra e Alemanha. Graças a uma seleção maravilhosa comandada pelo eterno Cristiano Ronaldo, que se rendeu na última Copa do Mundo apenas nas quartas de final para um Marrocos surpreendente.

Esta é a escalação possível para o próximo jogo:

Portugal (4-3-3): Diogo Costa; Nuno Mendes, Ruben Dias, Pepe, Cancelo; Bruno Fernandes, Vitinha, Palinha; Leão, Ronaldo, Bernardo Silva.

República Tcheca (3-5-2): estânico; Craigie, Holz, Zima; Juracic, Barak, Provod, Soucek, Koval; Chique, Hlozik.

