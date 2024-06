Salvini ataca Mbappe após seu discurso contra Marine Le Pen, a jogadora de futebol francesa

Seguindo a posição que você assumiu Jogador de futebol Marcus Thuram, que também é a ponta de lança FrançaKilian Mbappéapoiou as exigências da população transalpina para agir “contra os extremistas”, referindo-se a Marina Le Pen. Matteo interveio nas redes sociais em resposta ao agressor Salvini.









Provérbios do jogador francês Kylian Mbappe

“Sabemos que estamos testemunhando um momento muito importante na história do nosso país, uma situação sem precedentes. É por isso que sinto a necessidade de Dirigindo-se a todos os franceses“, especialmente para as gerações mais jovens.”









Estas são as palavras que o agressor disse hoje – segunda-feira, 17 de junho de 2024 Kylian Mbappé na véspera do jogo França-ÁustriaÉ o primeiro de ambas as equipas nestes campeonatos europeus de futebol.





Palavras do jogador de futebol francês Kylian Mbappe contra extremistas de direita e o partido de Marine Le Pen









“Acredito que somos uma geração capaz de fazer a diferença – continuou o jogador de futebol através dos Alpes – hoje ficou claro Extremistas estão prestes a tomar o poder Temos a oportunidade de decidir o futuro do nosso país.”

Mbappé recorre contra Le Pen

“É por isso que peço a todos os jovens que vão votar, para conseguirmos a situação – continuou Mbappé durante a conferência de imprensa – e espero que a minha voz chegue ao maior número de pessoas possível, porque precisamos de conhecer este país”. […]com Nossos valores, como diversidade, tolerância e respeito“.





Tudo isto é indiscutível e confio nos franceses. Sei que alguns jovens, embora concordem, Eles acreditam que um voto não faz diferença, mas o oposto é verdadeiro: cada voto importaIsto não deve ser esquecido – explicou Mbappé, que concluiu então o seu discurso – Espero realmente que tomemos a decisão certa, e que ainda tenhamos orgulho de vestir esta camisa no dia 7 de julho.









As palavras do jogador de futebol são Numa clara referência a Marine Le Pen E o resultado surpreendente alcançado pelo seu partido de extrema direita, o Rally Nacional, nas recentes eleições. Palavras que ecoam as do colega Marcus Thuram (filho de Lillian), das quais Matteo Salvini não gostou.

Responder Matteo Salvini

Sobre a questão das eleições em França, após as palavras de Mbappe, ele interveio Ministro italiano de Infraestrutura e Transportes, Matteo SalviniEle publicou um post no qual queria expressar sua opinião sobre o assunto.





“O partido Rally Nacional liderado por Marine Le Pen e Jordan Bardella, a ‘extrema direita’ (que assustador!), depois da vitória nas eleições europeias, também corre o risco de vencer as eleições políticas? excomunhão”, disse Salvini. Reduzindo as palavras de Mbappe E preocupações crescentes na Europa sobre a ascensão de partidos de direita.















Postagem de Matteo Salvini em resposta às declarações de Mbappe

“Você não pensa como deveria pensar? Você é um extremista perigoso – conclui Salvini – mas os ventos da mudança na França e em toda a Europa sopram com muita força. Outros jogadores da seleção francesa No entanto, dado o seu interesse direto nas eleições no seu país, têm feito apelos como os feitos por Mbappe e Thuram, na tentativa de evitar o regresso a uma política intolerante e fechada.