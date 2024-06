Euro 2024, previsões e probabilidades para o jogo entre Portugal e República Checa

O primeiro dia da fase de grupos do Campeonato da Europa termina exactamente à uma hora.”Arena Red Bull“EU Lípsia. o Portugal para Roberto Martinez Depois de deslizarIrlanda Em um amistoso 3 a 0 (marcado João Félix A primeira metade é atemporal Cristiano Ronaldo No segundo tempo com dois) ele se prepara para desafiar um deles República Checa Que, entre amistosos e partidas de qualificação para o Euro 2024, não perde há 7 partidas consecutivas.