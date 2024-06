O Nápoles é um mercado turbulento: entre Caffarra, Di Lorenzo e Osimhen, quem permanecerá no final?

Fazia tempo que não nos lembrávamos de um verão tão quente. Nem mesmo a revolução de 2022 foi tão turbulenta. A nova direção do Napoli, com Giovanni Manna como diretor esportivo e Antonio Conte no banco, começou de forma inimaginável. Os três jogadores mais representativos da equipa separaram-se do clube e, embora o clube mantenha sempre a sua posição de forma muito clara, o futuro é verdadeiramente imprevisível. O último a avançar para sair foi Khvicha Kvaratskhelia. Tanto seu pai, Badri, quanto seu agente, Mamuka Gogeli, anunciaram, durante transmissão em uma rádio local, que o jogador não pretende ficar em Nápoles porque quer jogar na Liga dos Campeões. Antes do início do Campeonato da Europa, o Paris Saint-Germain tinha obtido a bênção do extremo com um contrato de cinco anos no valor de cerca de 8 milhões de euros por temporada. A oferta de US$ 60 milhões do Napoli foi considerada muito baixa em Castel Volturno, e Aurelio De Laurentiis essencialmente não está sentado para negociar por menos que o dobro. Conte pediu explicitamente a permanência de Kvaratskhelia. A Geórgia tem um acordo para mais três anos e o presidente está a pressionar para renegociar os termos. Já entregou uma nova escolha de draft com um salário de cerca de 5 milhões, prazo prorrogado até 2028 e cláusula de rescisão incluída, para garantir a geração de receitas em caso de transferência.

Infiéis? – De Laurentiis não gosta nada da posição de Gugeli e da família do jogador de futebol, exige que seja respeitado o valor do acordo assinado profissionalmente. Ele não quer entrar na lógica de ajustes constantes, comissões e outras dinâmicas setoriais com as quais não concorda. Caso Kvaratskhelia não aceite a renovação, permanecerá membro do Napoli nas atuais circunstâncias, a menos que o comprador se apresente disposto a gastar o valor que considerar adequado.

Por Lorenzo – Giovanni Di Lorenzo também manifestou o desejo de deixar a equipe através do agente Mario Giuffredi. O capitão ficou muito decepcionado com o pensamento de De Laurentiis, que considera todos os jogadores transferíveis. Conte e Oriali mantiveram diversas conversas telefônicas com o ex-jogador do Empoli. Para o técnico Di Lorenzo, ele é um dos pilares do seu projeto. Ele valoriza seus valores humanos e flexibilidade, a capacidade de desempenhar um terceiro ou quarto papel na defesa e a linha lateral completa. Giovanni também tem um contrato muito longo, que termina em 2028 com opção de prorrogação por mais um ano, por 3 milhões por temporada. Mas o dinheiro não tem nada a ver aqui, pelo contrário. Nos últimos dias houve uma reunião entre a administração, Conte e Giuffredi. Houve uma ligeira reaproximação, mas ainda estamos longe de afirmar com certeza que Di Lorenzo permanecerá. No entanto, o Nápoles também continua confiante graças aos acordos actuais.