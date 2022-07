Nápoles, Coulibaly chegou a Londres. Amanhã eu assino com o Chelsea

O defesa senegalês vai ganhar 10 milhões de euros por temporada nos próximos quatro anos. Por seu cartão (que expira no próximo ano), os Blues pagarão € 38 milhões mais 2 bônus, totalizando € 40 milhões para atender à demanda inicial do presidente De Laurentiis.

Koulibaly, ou apelidado por seus fãs: KK, foi comprado pelo Genk em 2014. Nos últimos oito anos ele se tornou um ícone e um dos jogadores do time do Napoli, tanto que sem seu falecimento, ele era o herdeiro de braçadeira de capitão desocupada por Insigne. Ao longo de sua experiência com o Napoli, o zagueiro senegalês fez 317 jogos em todas as competições e também marcou 14 gols. Ele ganhou a camisa azul, a Supercopa da Itália (2014-15) e a Copa da Itália (2019-20).