Ex-Milan na Colômbia em Junior de Barranquilla

A escolha da vida Carlos Baca: O ex-atacante do Milan depois de uma turnêEuropa Com fortunas mistas por 14 anos, ele decidiu retornar à sua terra natal no clube que lançou ainda muito jovem, Junior de Barranquilla, para encerrar sua carreira.

Baca na Colômbia: “O retorno do fetiche” “Retorno do ídolo!“, é o slogan que aparece no anúncio oficial da empresa colombiana.”O clube anuncia ao público e a todos os torcedores que Carlos Bacca chegou a um acordo para jogar com o Rojiblanca pelas próximas duas temporadas. Após exames médicos, ele assinará o contrato com o clube com o qual conquistou dois títulos da La Liga. Carlos, bem-vindo a casa!“.

Números de Carlos Bacca Chegou à Europa em Clube Brugge Em 2012, o Baca disputou o Campeonato Espanhol com a camisa Sevilha, Villarreal e GranadaE duas temporadas na Itália (2015-2017) de uniforme Milão. Para ele, marcou 35 gols em 77 partidas do campeonato e da copa em sua aventura com os rossoneri. Em sua carreira, Baca marcou 284 gols como profissional, dos quais 16 pela seleção colombiana. Entre os títulos mais importantes, três foram conquistados Liga Europeia Com Sevilha (2014, 2015), Villarreal (2021) e um Supercopa da Itália Com Milão (2016).