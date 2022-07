O ponto de virada de Koulibaly: 40 milhões do Chelsea e sim em breve. Spalletti: Vamos agradecê-lo

Kalidou Coulibaly Para o Chelsea por 40 milhões, a confirmação veio do mesmo Nápoles senegalês. Questionado por seu companheiro de Eurosport Romain Collet-Gaudin, o zagueiro admitiu que a despedida dos “azzurri” está próxima: “Vou confirmar isso depois, mas estamos no caminho certo” são as palavras atribuídas ao zagueiro. Quanto ao meio-campo, será uma despedida um ano após o término natural de seu contrato atual, um (potencial) duro golpe para Spalletti, que construiu a equipe sobre os campeões africanos na temporada passada.

“Sou sempre da mesma opinião. Sempre prefiro Koulibaly a todos. É fácil para mim porque, como jogador do Napoli, ele é o que tem a maior média de pontos. Quando ele estava em campo, marcamos mais pontos. Se ele escolher ir, nunca vamos parar.” Em agradecimento por tudo que nos ensinou e por tudo que nos deu para nos fazer jogar na Champions League este ano. Ele é muito bom e muito forte. Este ano também será um capitão. Ele escolherá coisas diferentes. Desejamos-lhe bem porque ele merece. Ai de quem lhe disser algo se tivesse que tomar decisões diferentes.” como ele Luciano SpallettiO treinador do Napoli comentou a possibilidade de Kalidou Koulibaly partir para o Chelsea do retiro de Dimaro em Trentino.