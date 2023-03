Ignore o derby também! Atualizações ao vivo

Roma – enquanto o O procurador da Figc Informe o árbitro marco serraquarto homem do Cremonese-Roma, nota de conclusão das investigações e consequentemente declaração de despacho por violação do artigo 4.º do Código de Justiça Desportiva e do Código Deontológico dos Sócios da Aia pelo sucedido com José MourinhoHoje (sexta-feira, 10 de março) o treinador português conheceu o seu destino no que diz respeito Dois dias de folga Depois de expulsar Zinni. À tarde (14h30) Tribunal Federal de Recursos quem decidiu Confirmação de inelegibilidade De “Special One” após Rome Call. Assim Mourinho não vai estar no banco frente ao Sassuolo e no derby com a Lazio. Acompanhe as atualizações ao vivo…

18:05

Roma treinando

E antes de conhecer a decisão de travar Mourinho, a Roma treinou em Trigoria após a vitória europeia sobre a Real Sociedad. O trabalho é dividido entre o campo e a academia com uma respiração profunda para Mo.

17h45

Quinta abstração de Mourinho em Roma

Houve otimismo na Roma sobre a suspensão de seu treinador ser reduzida em uma partida depois que eles enviaram documentos altamente detalhados ao Ministério Público. Em vez disso, chegou a confirmação da desqualificação, a quinta do Special One desde que ele estava em Roma.

17h30

Foti com Sassuolo

Assim será Salvatore Foti, adjunto de Mourinho, que conduzirá a Roma do banco no dia seguinte frente ao Sassuolo e no dérbi frente à Lazio.

17:20

Oficial: Confirmada a desqualificação de Mourinho

Esta é a frase: O recurso da Roma foi rejeitado e a suspensão de dois jogos de Mourinho foi confirmadaQue sentirá falta do Sassuolo e do dérbi com a Lazio. Este é o comunicado de imprensa oficial do Tribunal Nacional de Apelação do Esporte: Em audiência marcada para 10 de março de 2023, realizada por videoconferência, na sequência da Queixa nº 202/CSA/2022-2023, proposta por AS Roma Srl e Sr. José Dos Santos Mourinho em 03.03.2023 contra a penalidade Desqualificação por dois dias de jogo efetivos e multa de € 10.000 imputado ao Sr. José Dos Santos Mourinho no âmbito do concurso Cremonese/Roma de 28.02.2023; Após ouvir o advogado Antonio Conte e o Conselheiro Geral Lorenzo Vitali, bem como o Sr. José dos Santos Mourinho após ouvir o árbitro, adjunto n.º 1, adjunto n.º 2 e quarto árbitro; Pronúncia do seguinte dispositivo: Ele rejeita a alegação nas inscrições.

17:12

Julgamento em breve

Segundo os candidatos, a decisão judicial sobre Mourinho deve chegar em breve. A Roma saberá em breve se o seu treinador poderá sentar-se no banco frente ao Sassuolo e à Lazio. Eu estou esperando …

17:05

ainda estou esperando

Nada de novo, ainda aguardamos o dispositivo do Tribunal Federal de Recursos com a decisão sobre a desclassificação de Mourinho, que pode ser confirmada (dois dias), anulada ou reduzida. A ligação deve chegar esta noite.

16h45

Mourinho e o fundo na Serra

Depois de lidar com a expulsão na Roma cremonesa, Mourinho revelou o que aconteceu no balneário assim que chegou ao árbitro Piccinini, dando conta do quarto árbitro Serra. Leia tudo

16h25

Mourinho: “Vou dizer-te como é”

Na pendência de conhecer a parte prática do acórdão no caso Serra, eis qual foi a reconstrução de Mourinho após o Cremonese de Roma: “Ele não tem a verdade ao dizer o que me disse, como me tratou e o que causou minha reação.”. Leia tudo

16h05

Quando Sera chorou e pediu desculpas

O encaminhamento de Serra após o Cremonese-Roma não é a única desgraça na carreira do árbitro, que já na partida Milan-Spezia, em janeiro de 2022, se tornou o protagonista negativo com um erro sensacional. Após esse episódio, Serra deixou o estádio aos prantos e pediu desculpas a Pioli e ao Milan. Leia tudo

15h45

O caso de Sera não ocorreu de calciopuli

Serra, por sua vez, já foi suspenso e agora corre grande perigo: terá cinco dias para preparar a linha defensiva. Uma situação desse tipo não acontecia com o árbitro desde os tempos do Calciopoli em 2006. Serra pode enfrentar uma longa exclusão e correr o risco de deixar os árbitros da Série A para sempre. Leia tudo

15h25

Roma no campo

À espera de perceber se Mourinho poderá ficar no banco para o próximo jogo do campeonato frente ao Sassuolo, a Roma voltou a treinar em Trigoria após o triunfo na Liga Europa frente à Real Sociedad. Os que jogaram ontem treinaram no ginásio, e os demais fizeram trabalhos esportivos e técnicos em campo.

15h10

A frase esperada para hoje

A sessão acabou e agora há horas de esperança para Roma e Mourinho. Espera-se hoje a parte prática da sentença que encerrará o caso de Serra e esclarecerá a decisão final sobre a exclusão do técnico giallorossi.

15h05

A sessão terminou e Mourinho e o advogado Conte saíram

O advogado Antonio Conte, a quem Roma confiou a jurisdição do recurso com os advogados do Vitale Club e do Mascara, saiu sem prestar declarações. Mourinho também deixou as salas do estádio e saiu do prédio por uma saída secundária. A sessão durou meia hora.

14h55

hipóteses de desqualificação

Existem três opções para a decisão: A suspensão de dois jogos imposta (e depois suspensa) a Mourinho pode ser confirmada pelo Tribunal Federal ou revogada por completo. Outra possibilidade é reduzir a pena, de dois dias para um dia.

14h40

Mourinho chegou cedo

A sessão do tribunal começou pontualmente nas salas da Via Campania (Roma), onde também esteve presente Mourinho, chegando mais de uma hora antes do encontro.

14h30

A sessão do tribunal começa

Às 14h30 é marcada a reunião do Tribunal da Relação Federal, órgão que decidirá o afastamento de Mourinho e que porá fim ao caso Serra. A Roma aguarda ansiosamente o árbitro para ver se pode colocar o técnico no banco contra Sassuolo e Lazio.

14h15

As conversas completas entre Mourinho e Serra

Da expulsão contra o Cremonese à suspensão da suspensão, passando pelo encaminhamento de Serra e a reunião marcada para hoje às 14h30 para o Tribunal Federal de Recursos, tudo flui daqueles poucos segundos em que Serra e Mourinho tiveram uma acalorada discussão verbal confronto. Sobre Cremonese-Roma que desencadeia o resto. para realçar Conversas completas entre os dois estão Reconstrução de colisão Seja na lateral ou no vestiário. Leia tudo

14h

Mourinho testemunha

No dia 3 de março, um dia após o depoimento de Mourinho, o promotor Chen ouviu três testemunhas no caso Serra para uma investigação mais aprofundada: Vito Scala, encarregado das relações com os árbitros, Maurizio Lombardo, chefe de operações de futebol do clube, e o Dr. Leia tudo

13h45

estágios

Após a confusão Cremonese-Roma ocorrida em 28 de fevereiro, a Roma fez um apelo urgente (oficialmente feito em 3 de março) contra a suspensão de Mourinho por duas partidas, que foi desclassificado pelo juiz esportivo em 1º de março. No dia 2 de março, Mu compareceu ao Ministério Público Federal para depor e ser ouvido. No dia 4 de março, a suspensão do treinador foi suspensa e José dirigiu a Roma contra a Juventus no dia 5 de março.

13h30

José Mourinho e os árbitros que não merecemos

o Comentário de Alessandro Barbarnoco-director do Corriere dello Sport-Stadio, sobre o caso Mourinho-Serra. Leia tudo

13h15

Antecedentes entre Roma e Sierra

Há dois precedentes entre Roma e Serra em relação à Primavera: o primeiro remonta ao torneio de Viareggio em 2012, quando o árbitro Giallorossi saiu em nove anos, e o segundo remonta a 2015 (novamente em Viareggio), quando houve até três expulsões. Leia tudo

13:00

A má dupla personalidade de Sera

o Comentário de Ivan ZazaroniDiretor do Corriere dello Sport-Stadium, em Roma vence a Liga Europeia está conectado caso Cremona. Leia tudo

12:45

Mo Pellegrini também perde

ladrilhos duplos para José Mourinhoque entretanto aguarda decisão Tribunal Federal de Recursos no meu dia desqualificação Sofri depois de corar cremona: atrás Bellotti (punho quebrado) O técnico também perde Lorenzo PellegriniEle foi atingido na cabeça na primeira mão das oitavas de final liga europeia ganhou vs real sociedad no olímpico. Leia tudo

12:30

A versão de Serra de “Le Iene”

A versão dele não convence marco serra para transmissão de televisão hienasquarto homem dos microfones Roma Cremonesa Explique o que ele realmente vai dizer José MourinhoEntão o técnico Giallorossi ficou furioso e foi Expulsão e exclusão por dois dias. Leia tudo

12:15

Mou tiles: Belotti co

esperando por uma decisão Tribunal Federal de Recursos Caso seja desclassificado, a má notícia vem José Mourinho quem perde Andrea Bellotti. testes que ele passou A linha ofensiva de Roma realmente destacou um fratura de pulsodevido a uma briga acirrada durante uma partida liga europeia No Olympico, ele venceu por 2 a 0 o Real Sociedad. Leia tudo

12h00

O terceiro tempo de Mourinho

Algumas horas depois da decisão Tribunal Federal de Recursos que julgará sua desqualificação, José Mourinho Destaque em especial ‘o terceiro tempo’. Depois de 2 a 0 reduzido para real sociedad Na primeira mão dos oitavos-de-final liga europeia Realmente artístico Roma os caras se conheceramRúgbi Itáliajunta b Seis países E presente no anfiteatro do Olympico. Leia tudo

11h45

Mo espera “silêncio” e responde a Sari

“Não estou falando sobre minha desclassificação porque há um processo em andamento, poderei responder suas perguntas mais tarde.”. como José Mourinho Ele falou depois de vencer por 2 a 0 Roma contra o real sociedad No Olímpico, no jogo de ida das oitavas de final liga europeia. Depois o português respondeu ao colega da Lazio Maurício Surreyquem falou sobre “suspensão de carreira” Depois que os portugueses foram autorizados a ir No banco na partida contra a Juventus. Leia tudo





11:30

Serra adiou: agora arrisca muito

lá Formato de procuração Encerre a investigação sobre o que aconteceu entre José Mourinho e Marco Serra Aviso é servido Encaminhamento para o quarto árbitro em Cremonese-Roma, que agora corre grande perigo e terá cinco dias para preparar a linha defensiva. No Desqualificação do treinador Giallorossi Em vez disso, o dia decidirá Tribunal de apelação. (Leia tudo)

