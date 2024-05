O protagonista Veletri está no Campeonato Mundial de Damas em Portugal

O Campeonato Mundial Internacional de Damas foi realizado em Albufeira (Portugal) de 30 de abril a 8 de maio. A Itália foi representada pela seleção composta pelos mestres Gabriele D’Amora do Circolo D’Amicico Felitterno, que acabava de conquistar o segundo lugar no Campeonato Europeu Juvenil, Roberto Sinisi da ASD Dama Latina e Matteo Fortunato da ASD Dama Varazze (SV). No Campeonato Clássico, a seleção italiana terminou na oitava posição, conseguindo, entre outras coisas, igualar a histórica seleção lituana, que ficou então na terceira posição. No torneio de blitz a seleção italiana deu o seu melhor, empatando com os famosos representantes da Letônia e da Ucrânia, onde jogaram respectivamente o ex-campeão mundial e o atual campeão mundial absoluto. Aqui a classificação final viu a Itália permanecer na oitava posição, devido à chegada da seleção camaronesa especializada no jogo rápido, mas desta vez superou a seleção israelita composta por jogadores exímios da escola soviética. Estes resultados permitiram ao atleta de Filterno chegar perto da obtenção do título de Mestre Internacional, que atualmente é detido por apenas um jogador italiano entre os jogadores atualmente em atividade. Mais uma vez esta experiência confirma o facto de os atletas italianos, especialmente Feleterni, serem cada vez mais apreciados e reconhecidos por jogadores e treinadores de todos os países, graças às actividades dos clubes locais e da Federação Italiana de Damas, que este ano completa 100 anos desde a sua fundação em 1924. . Em Milão, entre outros, Luigi Franzione.

Para ver os resultados completos e aprender mais sobre o mundo das damas, você pode consultar o site da Federação Italiana de Damas e o site da FMJD (Fédération Monde du Jeu de Dames).

O próximo compromisso de Gabrieli será o Campeonato Europeu Absoluto, que será realizado em Chianciano Terme, de 2 a 9 de junho.