Marcus Armitage sozinho lidera o Mallorca Open. Melhor Gugli Italiano – OA Sport

golfistas em Turnê Mundial DP Continuam a lutar nesta parte da temporada repleta de torneios organizados em solo ibérico. O Mallorca Open (prêmio de $ 2 milhões) começou esta manhã, um evento agora em sua segunda edição. No final da primeira rodada, ele lidera o ranking Marcus Armitage.

Comandos em inglês com resultado -8 (63 rodadas), e possui o comprimento da ponta sobre o holandês Dan Huizing. Para Armitage, uma rodada sólida e sem furtividade, com o arranjo, porém curto. De fato, em terceiro lugar encontramos o espanhol com -6 Alejandro Canizaresdinamarquês Rasmus Hoggarde austríaco Lucas Nimic. O quinto e sexto lugares vão para o malaio Gavin Green, o sul-africano Darren Fishardt e o tailandês Janiwatanund.

em mim 71º campo Son Montaner Golf Club Mallorca (Espanha) O dinamarquês Jeff Winther, o português Ricardo Gouvia, o alemão Hurley Long, o holandês Jost Luiten, o francês Mike Lorenzo Vera, o escocês Connor Syme e Mark Warren fecharam os dez primeiros em nono com uma pontuação de -4.

O primeiro dos italianos Lorenzo GagliGraças à rodada final positiva, ele conseguiu ficar em 16º lugar com uma pontuação de -3. -1 e 45º lugar para Renato ParaturEnquanto Andrea Pavan Sua primeira aparição fecha a par com. O dia em que você finalmente esquecer Francesco Laportaentre os 100 melhores depois de hoje +5.

