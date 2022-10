‘Aqui não é lugar para ela’: Duvan Zapata, jogador do Atalanta, parou por um guarda ao entrar no banco

“Onde você está planejando ir? não há lugar para issoVá para outro lugar.” Estas são as palavras que Delfim Zapataatacante colombianoAtalantaouvido de um vigilância como ele entrou banco. o anel Racista aconteceu em Bérgamoconforme relatado pela seção local de Corriere della Sera. O número 91 de Dea, depois de quase dez anos jogando na Itália, se viu tendo que justificar sua presença no banco. No momento do “cheque” o jogador estava vestindo uma se adequa é um Capuz. “Sou Zapata, sou Zapata, deixe-me entrar” o jogador tentou se identificar.

Uma vez que eles entendam a pobre figura dada por seus guardas, banco Perguntou Desculpe Ao jogador: “Zapata é um de nós cliente – Chefe da filial de Bérgamo VideoramE a Marco baga – Mas o banco e a segurança são duas coisas diferentes. Este último garante um serviço de vigilância permanente, de manhã e à tarde, no intervalo entre a entrada e a rua. Para nossas operações, em geral, cada cliente tem seu próprio consultor financeiro pessoal que os atende mediante agendamento.”

Um episódio semelhante aconteceu, em 2000, também Clarence SeedorfAcabei de chegar na Itália. Recentemente, em julho passado, o meio-campista do Milan Timwe Bakayoko Eu era Parado e revistado pela polícia um Milão com o pistola apostar contra.