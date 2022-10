Cristiano Ronaldo ainda está fora, Ten Hag não comenta

CR7, sempre no banco do United-Tottenham, vai para o balneário antes do final. Treinador: “Eu vou cuidar dele amanhã.” Mas o corpo cada vez mais estrangeiro português

Por nosso correspondente David Cinellato

Cristiano Ronaldo é sempre uma coincidência, o espinho na equipa do United mesmo quando vence esta época. “Vamos lidar com isso amanhã e agora comemoramos a vitória”, disse Eric Ten Hag, que manteve o português no banco durante todo o jogo na vitória dominante por 2 a 0 sobre Antonio Conte, do Tottenham. Dor, o reserva, não gostou de CR7, assim como não gostou da troca antes do horário de domingo com o Newcastle, quando largou na linha de partida. Desta vez, o português, apesar do sucesso de sua equipe, ficou irritado porque há 90 minutos ele se levantou do banco e entrou no túnel dos vestiários. A corrida terminou após quatro minutos. E Ronaldo ainda consegue ser o protagonista, mesmo que pelos motivos errados.

dez agitado – Mesmo na sala de imprensa, Ten Hag confirma querer pensar sobre isso antes de responder à insolência do novo CR7. “Hoje eu não me importo com Ronaldo, vamos lidar com ele amanhã – diz o holandês na barriga de Old Trafford -. Quero manter a atenção neste time, em quem entrou em campo”. No entanto, Ten Hag explica a escolha do português de não começar desde o início, preferindo Rashford à posição de ataque. “Contra um time que pressiona como o Tottenham, precisamos de jogadores que pressionem e nos dêem vitalidade. Já vi contra o Newcastle no domingo, quando ele veio, que Rashford foi capaz de nos dar essas coisas. Por isso o escolhi.” O caso de Ronaldo não conseguiu arrancar um sorriso do treinador para o que ele chamou de sua melhor partida, mais um passo em sua tentativa de fazer um time vencedor. Pelo menos por enquanto. READ A ideia de ataque de Salernitana e Diego Costa: notícias do mercado de transferências

Anterior – Sim, porque o desabafo de Ronaldo promete voltar a assombrar a tranquilidade do United com esta vitória. Também porque Cristiano já havia feito algo parecido no final de julho, no meio de sua cruzada para deixar Manchester: jogou a primeira metade do amistoso com o Rayo Vallecano, sua primeira partida da temporada e sua primeira com os encarnados. Demônios em Old Trafford, mas antes do fim, outros companheiros o imitaram também. “Inaceitável, haverá consequências”, disse Ten Hag. Eles prometem voltar lá novamente desta vez, porque a situação ainda é muito inebriante. Ronaldo continua sendo um grande motivador para os torcedores do United, mesmo neste caso: Old Trafford o ama e o aplaude toda vez que o vê. Mas é cada vez mais claro que CR7 é um corpo estranho para esta equipa, apesar do seu talento e vontade de ser o protagonista. E que esse gesto é mais uma mensagem de que o United não é mais o lugar para ele. Ele é o homem certo para o Manchester United.

20 de outubro de 2022 (alterar 20 de outubro de 2022 | 00:48)

© Reprodução reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”