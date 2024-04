Milão, lesões musculares de Maignan e Loftus-Cheek: tempos de recuperação

Não há boas notícias vindo do dispensário de Milão Dois dias após a última partida do torneio contra a Juventus. Hoje de manhã O goleiro do Milan, Mike Maignan, e o meio-campista Ruben Loftus-Cheek foram submetidos a exames médicosAmbos se recuperam de problemas musculares durante a viagem a Turim. Para a figura francesa, foi constatada uma lesão de baixo grau no músculo adutor longo direito, enquanto para o ex-jogador do Chelsea foi destacada uma lesão de baixo grau no bíceps femoral direito.



As duas paradas – Para ambos os jogadores, o Milan especificou que serão submetidos a uma reavaliação na próxima semana com base no seu estado clínico. Maignan, que parou no aquecimento poucos minutos antes do início da partida contra a Juventus por cansaço e foi substituído no último minuto por Marco Sportiello, deverá ficar afastado dos gramados por um período que varia de 10 a 14 dias. . A situação é semelhante para Loftus-Cheek, que teve que deixar o campo aos 82 minutos para dar lugar ao jovem Zeroli, e os tempos de recuperação devem ser semelhantes.





Quando eles voltarem – a esperança de Stefano Piolique definitivamente não participará da próxima partida do Campeonato Italiano – domingo, 5 de maio, às 18h, contra o Gênova – Ele poderá contar com Maignan e Loftus-Cheek de volta para a partida de 12 de maio.Quando Cagliari chega a San Siro. Caso Marco Sportiello permaneça desprotegido, ainda terá pelo menos mais uma oportunidade disponível após excelente atuação em campo, com Theo Hernandez retornando pela esquerda e Florenzi potencialmente sendo utilizado pela direita. Para a Calábria (que servirá no último dia de eliminação após o clássico), Musa deverá retornar ao meio-campo para substituir Loftus-Cheek.