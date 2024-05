Xabi Alonso sobre Atalanta: “É único na Europa”

Elogios, muitos. Respeito semelhante também é desfrutado pela sua rival, a Atalanta, que, aos olhos do treinador do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, é considerada “uma grande equipa e o adversário mais difícil da Europa”. Uma admissão pública que o treinador espanhol explica melhor para criar uma identidade mais completa para os nerazzurri: “Temos que estar no nosso melhor para ter uma oportunidade, porque para mim é uma equipa única neste momento”. Isto não significa que o Leverkusen ambicione alcançar o grande objetivo, pois a intenção de Alonso e dos seus jogadores é alcançar a “tripla”, que é um hat-trick que inclui o campeonato (que já venceu), o Campeonato Europeu Liga e a Copa da Alemanha (cuja final está marcada para sábado, dia 25, contra o Kaiserslautern).