Ronaldo “sem rancor”: treinador que o deixou no banco foi cancelado

Fernando Santos, antigo seleccionador de Portugal e actual seleccionador da Polónia, revelou que já não fala com ele Cristiano Ronaldo Após a discussão na Copa do Mundo do Catar. Aliás, o treinador surpreendeu a todos ao deixar Cristiano Ronaldo de fora do time titular para a partida das oitavas de final contra a Suíça. A decisão não foi totalmente errada naquela ocasião, já que o seu substituto, Gonçalo Ramos, fez três gols na vitória por 6-1.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro também começou o jogo seguinte no banco, que viu a derrota de Portugal nos quartos-de-final para Marrocos. A decisão de Santos gerou muita conversa e debate em todo o mundo, mas o relacionamento deles está agora no ponto mais baixo em todos os aspectos. Apesar do sucedido, o treinador decidiu após o torneio deixar o cargo, sublinhando que Ronaldo era como um “filho” para ele. O último grande sucesso juntos foi inesquecível para a dupla, vencendo o Campeonato Europeu de 2016 na França.

Fernando Santos explicou e revelou tudo relacionado com a separação e a sua relação com Ronaldo numa entrevista ao canal português A Bola. Ele disse: “Isso é outra coisa… Não conversamos mais… Não sei o que é… Não conversamos desde que voltei (para casa) do CatarEntão ele insiste, alegando que o argumento deles éNão tem nada a ver com o jogo contra a Suíça“. Os dois encontraram-se pela primeira vez quando o treinador sentou-se no banco do Sporting Lisboa, em Junho de 2003.com Ronaldo se mudando para o Manchester United dois meses depois.

Depois o treinador português continuou:Nosso relacionamento é um pouco estreito, mas é quase como pai e filho, ou irmão mais novo e irmão mais velho. Tínhamos uma relação muito próxima e forte, tanto profissionalmente como pessoalmente“. Santos acrescentou que sua decisão de manter Ronaldo fora da Copa do Mundo foi “estratégica”. Tem muito a ver com os problemas que ele enfrentou naquela época no Manchester United. Ao final da competição no Catar, CR7 foi dispensado pelo clube inglês. O técnico sentiu que Ronaldo “não teve ritmo” nas primeiras partidas da Copa do Mundo, marcando apenas um pênalti na vitória por 3 a 2 sobre Gana. Porém, o treinador ressaltou que não se arrepende de ter deixado o camisa 7.