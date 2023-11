Conferência de imprensa antes da Itália e da Macedônia do Norte ao vivo

A Itália volta a campo para um duplo desafio essencial: as duas últimas rodadas são úteis para a obtenção do passe para a Euro 2024, Contra a Macedônia do Norte, na sexta-feira, 17 de novembro, no Olímpico E Ucrâniana BayArena em 20 de novembro. Após a reunião em Coverciano. Luciano Spalletti Falando na coletiva de imprensa: Acompanhe as entrevistas e todas as palavras do treinador italiano em tempo real.

14h47

Spalletti para Cambiasso

“Cambiasso? É um jogador que conhece futebol, é um daqueles jogadores um pouco modernos que se sente confortável em qualquer lugar. Marco Quem vai para a ala, quem entra mais como Udogie ou Cambiaso pode oferecer novas posições táticas na preparação. Então você pode arriscar construir 3 mais 2 que é sempre uma posição importante no futebol. Agora não se trata mais de um esquema tático estrito, mas sim de uma substância líquida que depois é diluída durante a partida. “Ele é canhoto, não destro, embora a qualidade do pé direito seja muito semelhante.”

14h45

Spalletti: Bom dia

“Bom dia? Na segunda convocação ele se machucou, enquanto na primeira tivemos que ficar atentos ao tempo de jogo porque nessa convocação você traz um pouco de condicionamento físico, e é importante fazer algumas partidas . “Faz muito tempo que não o trago e ele nunca jogou. Em outubro não o trouxe porque ele estava ferido. Falei com ele quando estive em Turim, é um cara legal e um profissional completo. “A sua escolha de permanecer em Itália é importante e espero que sim. Ele também deu a outros jogadores algumas ideias sobre o que realmente acontece, ou seja, seguir o seu coração e não olhar apenas para o interesse.”

14h35

Spalletti para Totti

“O Momento do Menino Jesus é um momento que a Federação já construiu, e a Federação está sempre muito atenta a estas realidades onde há necessidade de estar presente. Quando estive em Roma, já tive a oportunidade de ir e compartilhar alguns momentos de felicidade com essas crianças, e agora tenho que voltar, estou feliz. “Como tínhamos que ter esta reunião com o Totti, foi correcto poder disponibilizá-la porque ele também sempre foi muito sensível a estas coisas. que são meus amigos, mas também amigos dele, acho que é uma coisa legal para nós dois. Estou feliz em falar com ele novamente, para poder contatá-lo novamente porque quando eu era treinador ele foi uma inspiração para mim, como um jogador de futebol ele me mostrou coisas importantes nos passes cheios de criatividade e imaginação, muitas das coisas que ele me mostrou ainda existem. Inovadores, são um grande apoio para me permitir ter a carreira que tive. A Toscana é minha terra, minha sangue. É doloroso ver que muitas famílias comuns e funcionários que enfrentam dificuldades se encontram mais vulneráveis ​​aos testes. Agradeço ao sindicato por ajudar essas pessoas, embora tenha visto mais tarde que eles próprios fizeram isso porque no dia seguinte já estavam trabalhando com pá.

14h33

Chame Spalletti e Zaniolo

“Zaniolo sempre disse que jogava com coisas em que se pode apostar e ficava dizendo que estava limpo sobre as acusações. Antes de convocá-lo conversei com a federação e não há nada que o impeça de convocá-lo.”

14h30

Spalletti sobre Jorginho

“Tem o Cambiasso que está com o tornozelo inchado, o Cristante está com uma distensão muscular e precisamos ficar atentos no primeiro e no segundo treino. Mandamos o Locatelli para casa e o Jorginho tem alguns pontos na cabeça da última partida e deve estar muito cuidadoso.” “Ele está comprometido, mas precisamos de seus pés.”

14h28

Spalletti: “Os jogadores são sensíveis”

“Os clipes estão disponíveis para os jogadores, clipes individuais ou de equipe? São sempre clipes de equipe, em clipes nunca analisamos o jogador individual, mas sim o contexto, sei que é sensível.”

14h25

Spalletti em Udoji

“Por que Udoji não está aqui? Porque ele está ferido.”

14h20

Spalletti e treinamento

“Para nós, vencer o primeiro jogo dá-nos uma vantagem sobre o segundo, por isso vamos prestar atenção a essa formação aí. Então pode haver algumas avaliações sobre os jogadores tendo em conta os dois jogos disputados, mas fora isso, não estou fazer qualquer avaliação.” “A formação é para o primeiro jogo e outra para o segundo. Obviamente algo vai mudar, mas fazemos uma coisa de cada vez.”

14h17

Ombreiras nos defensores

“Depende um pouco do momento que eles também estão no clube. Depois há muitas confirmações. O Jorginho, por exemplo, foi convocado agora porque não jogou muito entre setembro e outubro. Mas sempre mostrou seu desejo.” “Falei com eles ao telefone e ele manifestou o desejo de vestir esta camisa. Agora ele joga regularmente, está melhor, voltou a ser o homem da equipe, o técnico que mostra o caminho, tornou-se capitão do Arsenal: lá são sinais muito positivos que levaram a esta convocação.”

14h15

Spalletti na Imobiliária

“Não decepciono ninguém. Quanto ao Immobile, consideramos-o um jogador muito importante e acompanhamo-lo sempre com todo o interesse, como todos os outros. Vamos assistir aos jogos, aos treinos, mesmo que eu não vá. A Lazio ainda, neste momento me pareceu que os outros três que convoquei quando eles estavam em melhor forma, mesmo tendo feito um bom desempenho na Liga dos Campeões, ele fez um golaço, e eu até o elogiei quando ele falou conosco: “Então temos que vencer os jogos que disputamos e convocamos os melhores levando muitas coisas em consideração. Ajo integralmente quando faço certas escolhas.” Foi o que disse Luciano Spalletti na conferência de imprensa antes da dupla qualificação para o Euro 2024.

14h

Seleção nacional, equipe Spalletti

Nas duas partidas seguintes, Spalletti convocou 29 jogadores, incluindo os novos jogadores Andrea Cambiasso, zagueiro da Juventus, e Andrea Colbani, meio-campista do Monza, e os retornados Alessandro Bongiorno e Jorginho, ambos fora da fase final da Liga das Nações da UEFA. Meret, Calabria e Tolui foram forçados a desistir após a partida do campeonato na noite de domingo, sendo os dois últimos convocados pela primeira vez por Spalletti. Lista completa

13h45

13h30

13h20

O que a Itália precisa para se qualificar para o Euro 2024

com Inglaterra Já qualificados, a corrida começa agora pelo segundo lugar do Grupo C, o que lhes dará passagem à fase final do Campeonato da Europa. A ordem diz no momento Ucrânia (13 pontos em 7 partidas) E Itália (10 a 6), com o confronto direto marcado para a última jornada. Em caso de vitória em Roma sobre a Macedônia do Norte, um empate será suficiente para a azzurri se classificar, com a vantagem de vencer o jogo direto no jogo de ida. Com resultados diferentes na partida no Olímpico, a vitória será obrigatória na BayArena. Classificação

13h10

Spalletti, entrevistas e coletiva de imprensa

Espera-se que Luciano Spalletti dê entrevista coletiva em breve. Acompanhe todas as suas palavras sobre a dupla qualificação para o Euro 2024 através da nossa transmissão ao vivo.

Coverciano