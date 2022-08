Dominic Thiem e Boutique Van de Zandschulp nos oitavos-de-final, resta apenas Songo para Itália – OA Sport

Outro dia acabou à noite Winston Salem ATP 250. Eles lutaram por cimento americano As restantes partidas são válidas para a segunda fase O show definitivamente não faltou. Vamos descobrir todos os resultados.

Para a Itália, foi um dia volátil. De fato, dos três assírios no campo, apenas um conseguiu avançar, ou seja, Lorenzo Sonego (Nº 14 da classificação), venceu a partida contra o chileno Alejandro Tapelo por 7-5, 6-1. Em vez disso, eles foram eliminados Lorenzo Mussetti (Caderno de exercícios nº 5), espancado Francês Richard Gasquet para 7-6 (5) 4-6 6-1, e Fabio Fognini deixe isso para trás Jack Draper da Grã-Bretanha (13º do torneio) 6-2 4-6 6-1.

Entre os grandes nomes, a boutique Van de Zandschulp, Maxime Crissy e Albert Ramos Vinolas passaram sem maiores problemas. O sul-africano (semeado nº 2) derrotou o holandês Thomas Grixpur por 7-6 (5) 6-3, e o americano (semeado nº 4) venceu o australiano James Duckworth em um par de 6-3 e derrotou o espanhol (nº 8). no torneio) o outro australiano John Millman 6-4, 6-4. Nada a fazer em vez de Grigor Dimitrov (nº 1 de semeadura), obrigado a se aposentar contra Dominic Thiem Austríaco (no momento do abandono o búlgaro estava acima de 6-0 2-4), e para Finn Emil Rossovory (Classificado nº 9), Ele foi derrotado por Adrien Mannarino Para 6-4 6-1.

Benjamin Ponzi também avançou pelos Alpes para a segunda rodada (Seed #10), que eliminou o britânico Kyle Edmund por 6-4 7-6 (5), Búlgaro Ilya Ivashka (Nº 11 do torneio), ele venceu a partida contra o alemão Peter Jojowczyk com um placar de 6-4, 6-2, e o ibérico Jaume Munnar (Semeado No. 15), que derrotou Chun Hsien Tseng de Taipei por 6-3, 6-4.

O US Open está cada vez mais longe para Novak Djokovic: o mais recente desenvolvimento

Nas outras reuniões de hoje americano Steve Johnson Ela ultrapassou o espanhol Pedro Martinez (12 da semente) 7-6 (2) 6-2, Sérvio Laslo Djeri Venceu o português João Sousa (16º no torneio) por 4-6, 6-3, 7-6 (5), Suíço Mark Andrea Heusler Ele derrotou o sueco Mikael Ymir por 6-4 com um duplo australiano Jason Kobler Ele derrotou o Sunwoo Kwon da Coréia por 7-5, 6-2.

Resultados de hoje

Tema (Austrália) – c. Dimitrov (Bolívia) (1) 0-6 4-2 desistência de Dimitrov

J Draper (Reino Unido) (13) – F. Fognini (ITA) 6-2 4-6 6-1

I. Ivashka (BLR) (11) – P. Gojowczyk (GER) 6-4 6-2

M. Huesler (SUI) – M. Ymer (SWE) 6-4 6-4

J. Kobler (Austrália) – S. Kwon (Japão) 7-5 6-2

L. Djere (SRB) – J. Sousa (POR) (16) 4-6 6-3 7-6

S. Johnson (EUA) – P. Martinez (ESP) (12) 7-6 6-2

R Gasquet (França) – El Mossetti (ITA) (5) 7-6 4-6 6-1

Ramos (Espanha) (8) – J. Millman (Austrália) 6-4 6-4

A. Mannarino (FRA) – E. Ruusuvuori (FIN) (9) 6-4 6-1

El Songo (ITA) (14) – uma. TABILO (Chile) 7-5 6-1

M. Cressy (EUA) (4) – J. Duckworth (Austrália) 6-3 6-3

B. Bonzi (França) (10) – K. Edmund (GBR) 6-4 7-6

J. Munar (ESP) (15) – CH Tseng (TPE) 6-3 6-4

B. Van De Zandschulp (RSA) (2) – T.Griekspoor (NED) 7-6 6-3

Fotos LiveMedia / Fabrizio Corraditti – LivePhotoSport.it