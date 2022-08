Anúncio de Ronaldo no treinador do Bayern de Munique: Agora tudo está decidido

Cristiano Ronaldo continua no centro do mercado de transferências. Os rumores vêm acontecendo há meses, e agora o Bayern de Munique está limpando o campo de quaisquer dúvidas

Cristiano Ronaldo Sim Cristiano Ronaldo Não. O dilema do campeão português continua e o tempo fica cada vez mais apertado antes do final do transferência de mercado.

Anterior Juventus Eu estava ligado meses atrás com uma nova despedida para Manchester UnitedDepois de não se qualificar Liga dos Campeões. dor de estômago CR7 Eles trouxeram seu super agente, Jorge Mendes, para ser exibido em muitos clubes europeus, mesmo na Itália. No entanto, o altíssimo salário dos portugueses ainda não levou a desenvolvimentos positivos nesse sentido. De fato, a primeira temporada começou Real Madrid Ele nem conseguiu encontrar o espaço esperado com a camisa do United. mesmo contra Liverpool, CR7 só entrou nos últimos minutos, dando o seu contributo do banco para o comando à distância da equipa, quase como um segundo treinador. Uma semana antes do final do mercado de transferências, tudo ainda está em aberto, mas o Bayern de Munique definitivamente se retirou da corrida.

Cristiano Ronaldo o futuro, Bayern de Munique não é uma alternativa concreta

De todos os clubes que relataram se aproximar de Ronaldo, alguns mais próximos e outros sempre distantes, também é preciso considerar o Bayern de Munique. Hassan fechou esta oportunidade imediatamente Salihamídica, Nos microfones do “Sport Bild”: “Ronaldo no Bayern? Se você vir agora como nosso ataque está organizado, mesmo que não tenhamos mais Robert Lewandowski, é difícil do ponto de vista esportivo e financeiro. Temos oito jogadores para quatro posições”. Ele continua sua análise: “Temos jogadores muito experientes no meio da era do futebol. Temos talentos que queremos dar tempo para amadurecer e jogar, então todos votamos para implementar nosso plano. Ronaldo estava fora de questão para nós . Estamos muito felizes porque estamos ocupados.” Um casamento que não deve ser feito e não será celebrado, para deleite dos demais pretendentes e talvez um pouco menos de Ronaldo.