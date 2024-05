Não à dupla função, e foi isso que o treinador decidiu após o encontro noturno

Sem dever duplo: Não é o estilo do José Mourinho Dedicar-se a mais coisas e ao mesmo tempo correr o risco, ao se dividir, ao não se dar 100% para ambas as partes. À noite Jorge MéndezPromotor Mu se reuniu com seu auxiliar Valdir CardosoFernando, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol Gómez. Mourinho respondeu à possibilidade de desempenhar um papel duplo, dizendo-lhes: Mourinho agora, para si e para o treinador, quer concentrar-se apenas em Roma. Não há dúvidas sobre isso. O seu encerramento à Federação Portuguesa, com quem as relações foram e continuam excelentes, é temporário.

Mourinho e a decisão sobre o futuro

A premissa de treinar Portugal rumo ao Campeonato da Europa de 2024 e ao Mundial de 2026 motiva-o e interessa-lhe e por isso Nos próximos meses falará com Pinto e Friedkins: A Roma foi e ainda é a sua prioridade, mas quer entender os projetos e perspectivas do clube, no curto e no longo prazo. Mo tem contrato até 2024: pode renová-lo ou sair um ano antes, se as suas hipóteses na Roma não forem totalmente correspondidas. Neste caso, Portugal estará com o pé direito. Mas, por enquanto, não há nada a fazer.