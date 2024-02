Sanremo, é por isso que Brignone não recebeu Goggia no palco

Amarelo para Ariston. O público não perdeu uma pequena mas não importante mudança no texto ao final da fala de Federica Brignone no palco. No “prompt” visual eletrônico da sala também houve homenagens a Sofia Goggia, cuja temporada foi interrompida por uma grave lesão nos últimos dias, com fratura de tíbia e calcanhar e o ano terminou precocemente após cirurgia. Mas Brignone não disse esse final. Desde que se tornou conhecida a forte competição entre os dois heróis, surgiram imediatamente explicações prejudiciais: esquecimento, escolha deliberada ou interrupção por falta de tempo?