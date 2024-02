Portugal, Noruega e Dinamarca marcaram golos na terceira jornada da fase principal

O terceiro dia de A fase principal do Campeonato Europeu de Andebol Masculino de 2024 foi adiada. Veja como foram as três partidas previstas, no torneio realizado na Alemanha.

No jogo de abertura da lista, Portugal derrotou a Eslovénia por 33-30 Ser arrastado para o sucesso por objectivos selvagens Martim Costa, autor de 11 objectivos pessoais; Aos 60 minutos, os portugueses tiveram de vencer duas ou três vezes antes de eliminarem os difíceis Balcãs.

Depois, no cruzamento, às 18h30, foi a Noruega quem levantou os braços para o céu, vencendo a Holanda por 35-32. A combinação de golos da equipa do Norte: 6 golos cada para Sagussen, Overby, Golerud e Blonz, enquanto os 8 golos de Ten Velde não foram suficientes para os Orange, apesar do final do primeiro tempo com uma vantagem de 16-18.

E, finalmente, a forte ênfase da Dinamarca: 28-27, Medição, na Suécia. O primeiro venceu o duelo Gedsel-Vani: 10 gols a 9 do adversário, em partida épica, mas a diferença de 16 a 12 foi quebrada ainda no primeiro tempo, pelos dinamarqueses, marcados por gol sueco. A equipe que tentou até o fim lançar o coração por cima do obstáculo.

Mais três corridas serão disputadas amanhã, sábado, 20 de janeiro: França-Islândia (15h30), Hungria-Croácia (18h00), Alemanha-Áustria (20h30).

Foto de : La Presse