Em vermelho e branco até junho de 2025

Nico Mannion é um jogador de basquete 100% Varese: O clássico comunicado oficial sancionou o casamento entre o craque azul de 22 anos e o clube rubro-negro que comprou Retirado da Bascônia (O clube é de Vitória, no País Basco, e antigamente era conhecido como Tau ou Taugres) para retornar à Série A.

E para dar um dinheirinho extra à equipe de Tom Bialaszewski Empurre em direção ao que se tornou o objetivo O principal objetivo desta temporada: sair da parte inferior da tabela o mais rápido possível e chegar ao segundo lugar suficiente. Então, por precaução, veremos.

A esperança é que Mannion Ele poderá entrar em campo já no sábado, dia 23, em Pesaro: O jogador voou De Belgrado (Onde esteve com o Baskonia na Euroliga) Em Bolonha, onde Mario Oioli se juntou a ele Então você pode concluí-lo muito rapidamente planilha Portanto, o contrato foi depositado (a sede da associação fica na capital emiliana). Varese fez tudo a tempo, considerando o prazo de hoje, 11h: sozinho À tarde saberemos se Mannion jogará ou não Contra Carpegna Prosciutto porque também é baseado em liberação Quem deve ser libertado Bascônia E passando pelos escritórios federais (que estavam fechados esta manhã para o funeral do vice-presidente LaGuardia).

No entanto, isso não impede que Mannion mude oficialmente para vermelho e branco. o O contrato é de um ano e meio, Isto é até o final do próximo torneio, mesmo que estejam de acordo As condições de saída são esperadas (De ambos os lados: mas os detalhes são desconhecidos) V Junho de 2024. É possível – mas hipotético – que haja uma “fuga” de convocações na NBA ou de times da EuroLeague, liga de onde vem o Mannion.

O sucesso do Openjobmetis é Nico Mannion

Por parte de Balacanstro Varese, o comentário institucional fica à mesa Maxim Horowitz, um dos gerentes gerais americanos que trabalham no clube: “Damos as boas-vindas a Nicolo Mannion, que se tornou oficialmente jogador do nosso time. Nico é um jovem jogador que traz alguém para a nossa causa Uma combinação única de dinamismo, criatividade, habilidade e inteligência Basquetebol. Sendo jogador da seleção nacional, sabemos quem é Nico Feliz por estar de volta à Itália E jogando com a camisa do Varese Estamos absolutamente felizes Que nossos torcedores e nossa cidade possam viver. Estamos convencidos de que ele se encaixará bem na equipe e no nosso sistema de jogo. Nós acreditamos em Nico Ele não pode simplesmente melhorar a nossa temporada atualmas também pode Ele mesmo se torna mais forte. Mal podemos esperar para vê-lo jogar conosco!

A Comissão Niccolo “Nico” Mannion

criança: Em Siena, em 14 de março de 2001

subir: 1,90

Papel: Armador

Pais: Pace Manon e Gaia Bianchi

nacionalidade: italiano

Ensino médio: Pináculo HS

Faculdades da NCAA: Gatos selvagens do Arizona

Rascunho: 48ª escolha 2020 (Golden State)

NBA: Golden State Warriors 2020-21 (30 jogos)

Liga Premiada: Guerreiros de Santa Cruz 2020-21

Atividade empresarial local: 2021-23 Virtus Bolonha

Liga: 2023 Saski Baskonia

Nacional: 29 partidas (uma nas Olimpíadas)

Palmares: 2 Supercopa da Itália (vs. Bolonha) | 1 Taça dos Campeões Europeus (contra Bolonha)