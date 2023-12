Escalação e amistosos de Mourinho

lá Roma Pronto para começar seu retiro Portugal O que continuará até Até 2 de agosto. Os Giallorossi após iniciar os preparativos TrigoriaQue começou com um amistoso com norte Concluiu com aquele contra Latimeles vão parar em Farol E então siga em frente Algarve. Os amistosos que os homens de Mourinho farão para dar o seu melhor no início da partida Liga Serão 3: o primeiro é certo Braga, Agendado para 26 de julho, A segunda, que ainda não é oficial, deveria ser contra o Farêncio o 2 de agosto, Enquanto o terceiro ainda precisa decidir. As equipes que disputarão as partidas foram anunciadas recentemente Mourinho…

Roma, escalação de Mourinho para enfrentar Portugal

Mourinho Ele informou aos jogadores a lista de convocações para o campo de treinamento Portugal. Jogadores de futebol Roma Os que saem são: Rui Patrício; Pedro Boyer; Milha Svilar; Rick Karsdorp; Roger Ibáñez; Ivan Ndika; Chris Smalling; Diego Llorente; Zeki Celik; Gianluca Mancini; Leonardo Spinazzola; Brian Christanti; Lorenzo Pelegrini; Nemanja Matic; Hossam Aouar; Rasmus Christensen; Eduardo Bove; Nicolau Zalewski; Ricardo Pagano; Niccolò Beselli; Andrea Belotti; Ola Solbakin; Paulo Dybala; Stephan El Shaarawy. o Excluído Em vez disso, os jogadores foram considerados redundantes e incluem nomes: Viena, Vilar, Shomurodov E Reynolds.

Chegando a Portugal, fãs malucos do Dybala

Meus jogadores Roma Eu desci recentemente Portugal, em Faro. O Giallorossi foi calorosamente recebido pelos fãs, mas a verdadeira estrela também foi Dybala. Houve muitos pedidos de autógrafos para o argentino, que parecia muito amigável com seus apoiadores.