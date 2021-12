Mattarella entrega a bandeira italiana a Goggia e Bertagnolli em Pequim 2022

No Quirinale, a festa que dá início oficial à Jornada Azul: “A paixão dos italianos vai acompanhá-lo”

A delegação italiana para os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim 2022. Presidente da republica Sergio MattarellaNa verdade, entreguei a bandeira aos portadores da bandeira azul Sophia Jogja e Giaconmo Bertanoli, e o último dos Jogos Paraolímpicos. A entrega aconteceu durante uma cerimônia no Quirinale na presença do Presidente de Coni, Giovanni Malagò. Mattarella disse: “Os cidadãos italianos esperam muitas medalhas de vocês, mas acima de tudo uma participação que homenageie nosso país. Respeite o país e todos os italianos entre eles seguirão. Muitas felicidades.”

“Será uma aventura maravilhosa para você. É uma oportunidade extraordinária. O esporte de excelência representa o país de forma adequada e desperta nos jovens o desejo de se aproximarem do esporte. Esse propósito também é confiado a você, um exemplo de poder testemunhar os valores do desporto como o faz e como o faz habitualmente. Negou os clichés das pessoas. Os indisciplinados, que se misturam com esta capacidade de imaginação, criatividade e inovação. Apesar da dificuldade da emergência epidémica , Descobri diferentes formas de treinar e manter a forma. Quero enfatizar o valor especial do esporte para deficientes, que cresceu muito nos últimos anos graças ao protagonismo de seus campeões. O esporte paraolímpico está na vanguarda desse crescimento, é uma medida da civilização de uma sociedade, você realmente representa o país ”, acrescentou Mattarella.

Jogja: “As palavras de Matriella estão no coração”

“Senhor presidente, estou pensando profundamente no telefonema que recebi quando me machuquei na véspera do Campeonato Mundial de Cortina. O senhor me instou a olhar mais longe, em direção a objetivos e obstáculos distantes. Ainda carrego essas palavras no meu coração. ” que isso Sophia Jogja Quem comentou, durante a cerimônia no Quirinale, ficou claramente comovido com a entrega das três cores da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022. Mas para ser um fiador dos valores morais para representá-los na hora de vestir um fato de treino e, acima de tudo, à paisana. É um papel especial, uma grande honra que me deixa muito orgulhoso, mas também exige muita responsabilidade. ”No caso da emergência de Covid:“ Já tenho fobia suficiente, apesar de ter um ciclo de vacinação completo, só falta seja positivo para pular as corridas. Assim, vivemos em uma bolha que não é uma bolha e devemos sempre ter cuidado ”.

Bertagnoli: “A bandeira representa um mundo paralisado”

“É uma grande honra estar aqui, esta bandeira representa não só eu, mas todos os meus companheiros e amigos da equipe, a Paraolimpíada será excepcional.” E o patinador paralímpico também Giacomo Bertanoli Durante a cerimônia de entrega da bandeira de Pequim 2022 no Quirinale. “O mais importante é que cada atleta, incluindo eu, tenha uma história que queremos contar e ficar longe de tantos.”

Malago: “2021 não pode ser adiado, mas o esporte adora desafios”

“Durante sete anos você foi nosso presidente, nosso farol. Agradecemos: este inumerável encontro que é uma afirmação colossal de seu infinito, incessante, humano e eficiente interesse pelo esporte italiano. Em sete anos não houve tempo para o nosso pedido que ele não parecia nos ouvir, ajudar e nos amar ” Giovanni Malaggi Agradeceu a Mattarella por chegar ao fim do mandato. E ainda: “2021 foi um ano excepcional para o esporte italiano, os números e todas as métricas dizem isso. Para alguns não se repete, e podem estar certos: mas nós esportistas amamos desafios, e esse é o desafio que a equipe preparou-se bem, apesar das dificuldades da Covid, que são particularmente pesadas nos desportos de inverno, mas como em Tóquio, também nesta ocasião poderemos voltar a vencer em rebatidas que há muito que faltavam ao pódio ”.

Pankali: “Você consegue mudar a percepção do nosso mundo”

“A entrega da bandeira ao nosso porta-aviões Giacomo Bertagnoli dá-nos um momento único porque no final dos sete anos em que explodiu o mundo paraolímpico, ela sempre esteve lá nestes sete anos.” O presidente do Comitê Paraolímpico Italiano afirma que, Luca PancaliEm declarações ao Presidente da República, Sergio Mattarella, durante a cerimónia do Beijing Tricolor Awards 2022. “Também aceitamos o compromisso de continuar este crescimento do movimento paralímpico – acrescenta Bacali -, resultados que nos dão um país melhor também mudam as nossas perspectivas. mundo. Só podemos agradecer pelo que foi feito pelo país e pelo esporte. ” “Como Malago lembra – continua – hoje já se passaram seis meses desde que entregamos a bandeira antes de Tóquio e três meses desde que a trouxemos de volta e esses sucessos ainda não diminuíram. Agora estamos enfrentando outro desafio, os Jogos Paraolímpicos em março. com ambição pelo que nosso país tem mostrado em sua capacidade de organização. Ele nos coloca entre as Paraolimpíadas ”.

VEZZALI: “AZZURRI, SEJA O SEU TESTE DA JUVENTUDE”

“A Sofia, Giacomo e todos vocês que vão competir em Pequim, pedimos não só que sejam exemplos positivos, mas verdadeiros testemunhos para o esporte e nosso país, para aumentar as expectativas de toda a Itália em função dos Jogos Olímpicos de Milão Cortina 2026 e compromissos paralímpicos. ” O mesmo aconteceu com a subsecretária do Ministério dos Esportes, Valentina Vezzali, durante a cerimônia de entrega da bandeira tricolor das Olimpíadas e Paraolímpicas de Pequim. “A medalha mais importante – acrescenta – a aspirar – deve ser apaixonar um menino ou menina que, depois de te seguir na TV, queira imitá-lo e pedir aos pais que acompanhem qualquer instalação esportiva. Mais um esporte italiano, mas você também terá investido no futuro do nosso país E quem sabe, talvez seja o menino ou a menina da delegação azul em Milão-Cortina ou simplesmente nas arquibancadas torcendo por você. “