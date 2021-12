Com ele perdemos o DNA da nossa equipe

Gigi Buffon está de volta à Juventus e às temporadas anteriores, quando dividiu o vestiário com Cristiano Ronaldo. Ponto de vista distinto.

Gigi Buffon focar em ParmaEla espera encontrar o campeonato italiano com o time onde tudo começou. Se no seu futuro antes da possível aventura no banco, havia o sonho de jogar nos Estados Unidos e no México, no passado houve arrependimentos que se tornaram um catalisador ao longo dos anos, e este é o campeão que ele não conseguiu conquistar. com a Juventus. Falando dos campeões e da Juventus, o goleiro falou sobre sua recente experiência na Juventus e, em particular, como a equipe mudou com a chegada do Cristiano Ronaldo.

Quando os portugueses chegaram a Turim, Gigi Buffon terminou a sua estreia debaixo de uma toupeira ao mudar-se para o Paris Saint-Germain. O jogador de 43 anos claramente continuou a acompanhar os acontecimentos de sua ex-equipe, embora à distância, intrigado com a perspectiva de ver um dos jogadores mais fortes do mundo na Juventus. Em uma entrevista com seu antigo companheiro de equipe no tempo de Parma, a grande glória búlgara Stoichkov Para microfones TUDNBuffon revelou que acredita que a Juventus pode realmente seguir em frente, ganhando a Liga dos Campeões novamente.

Mas a equipa de Allegri nessa versão, depois de regressar ao Atlético na segunda eliminatória, foi subitamente eliminada nos quartos-de-final pelo Ajax. Uma situação difícil para Buffon explicar: “juventus com Cristiano Ronaldo Ele teve a chance de ganhar a Liga dos Campeões O primeiro ano em que ele chegou, foi o ano em que estive em Paris e não pude explicar o que aconteceu com ele. “ Já CR7 foi o vencedor da partida contra o Colchoneros, mas apesar dos muitos gols em Torino, não conseguiu ajudar a equipe a vencer na Europa.

Buffon conseguiu entender mais por dentro depois de retornar a Turim na temporada seguinte. Em sua segunda experiência com a Juventus, Buffon teve a oportunidade de dividir o vestiário com Ronaldo e esta é sua visão do que não deu certo, principalmente na Europa: “Quando voltei nos últimos dois anos vivíamos muito com o Cristiano e trabalhávamos muito bem juntos, mas acho que Juve perdeu o DNA de sua equipe. Chegamos à final porque tínhamos uma equipe cheia de experiência, mas acima de tudo a união e a competição dentro do grupo foram muito fortes ”.

As palavras de Buffon sobre o DNA do time que a Juventus perdeu enquanto Ronaldo estava no cargo são somadas às palavras de dois outros senadores da Juventus, como Chiellini e Bonucci. Resumindo, parece que a equipe está desacreditada por tentar jogar muito pelo posicionamento de CR7. E as consequências para todos surgiram sobretudo no início da temporada, visto que a equipa de Allegri enfrentou muitas dificuldades.