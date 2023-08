Estrella Amadora vs Vitória de Guimarães – Possíveis escalações

A recém-promovida Estrella Amadora inicia sua campanha na La Liga contra o Vitória de Guimarães no Estádio José Gómez no domingo, 13 de agosto.

O objetivo da equipe de Sergio Vieira é garantir a permanência dos donos da casa na primeira divisão, enquanto o Vitória tentará melhorar o sexto lugar conquistado na última temporada. Estrella Amadora frente ao Vitória de Guimarães tem início marcado para as 19h00

Antevisão do jogo Estrella Amadora e Vitória de Guimarães na fase a que chegaram as duas equipas

Estrella Amadora

O Tricolori está de volta em grande estilo desde que o clube morreu há 12 anos e um novo time foi criado há apenas três anos.

Vieira foi nomeado no verão passado, mas o jogador de 40 anos conseguiu levar o clube à segurança em sua primeira temporada no clube da Amadora e agora deve garantir seu lugar na liga.

O clube enfrentou uma difícil pré-temporada, não conseguindo vencer e perdendo três de suas cinco partidas, apesar de empatar em 3 a 3 com o vice-campeão da temporada passada, o Porto.

Uma derrota por 3-1 na primeira rodada da Taca da Liga contra o Portimonense significa que o Estrela está fora da copa nacional nesta temporada e deve se concentrar em permanecer na liga em 2023-24.

O Estrella venceu sete de suas 17 partidas na temporada regular no Estádio Jose Gomez na última temporada – um número que precisa melhorar com uma competição muito maior do que enfrentou na segunda divisão.

Vitória de Guimarães

Por seu lado, o Vitória invadiu os seis primeiros lugares do escalão principal português – terminando em sexto em épocas consecutivas – depois de terminar em sétimo e oitavo em 2019-20 e 2020-21, respetivamente.

Isso garantiu a participação dos Vimaranenses na Liga da Conferência Europeia, mas a equipe de Moreno foi eliminada da competição na segunda pré-eliminatória contra o Celje, apesar de vencer por 4–3 na Eslovênia.

Uma derrota por 1 a 0 em Portugal levou a partida para a prorrogação e para a disputa de pênaltis, onde a equipe de Moreno desperdiçou o primeiro set em uma derrota final.

Assim, os conquistadores conquistaram o campeonato e a Taça nacional e vão tentar melhorar a classificação final nas duas edições anteriores.

Vencer apenas uma vez fora de casa não é um bom presságio, assim como o recorde fora de casa na última temporada, que viu o clube vimaranense somar apenas seis vitórias fora de casa.

Novidades das equipes

Gustavo Henrique em dúvida para Estrella: O atacante está em dúvida, mas pode ficar no banco no fim de semana.

Espera-se que Ronaldo Tavares ultrapasse Kickas como centroavante na primeira semana.

Thomas Handel foi expulso na última jornada frente ao Porto e o médio vai falhar o jogo de domingo.

Espera-se que Thomas Ribeiro substitua André Amaro na defesa, após a sua transferência para o Al Rayyan esta semana.

Prováveis ​​escalações Estrella Amadora x Vitória de Guimarães

Provável escalação inicial do Estrela Amadora:

Bridget. Philip, Mansour, Gaspar, Lopez, Reese; nddu, fito, sa, gaba; tavares

Possível onze titular do Vitória de Guimarães:

Varela. Villanueva, Ribeiro, Fernandez; Maga, d. Silva, T.; Silva, André, Freitas; c. Silva A. silva

