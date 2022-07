Horários e programa. Onde ver a ação em Running – OA Sport

Hoje, domingo, 17 de julho de 2022, Além dos jogos globaisE a Vários esportes estarão no palco: tênis Com os torneios ATP em Bastad, Newport e WTA em Budapeste e Lausanne, o Ciclismo Com o Tour de France, o futebol feminino com europeus vôlei feminino com a Liga das NaçõesE as muitos outros residente.

Programa esportivo na TV hoje (domingo, 17 de julho)

10h00 Superbike, GP da Grã-Bretanha: Aquecimento – sem cobertura de TV/streaming

12h00 Superbike, GP da Grã-Bretanha: Superpole Race – SkySportMotoGP, SkySportUno, SkyGo, NOW, lag 13.55 TV8

13h00 Tênis, WTA 250 Lausanne – SuperTennisTV e SuperTenniX

13h15 Motocross, GP República Checa MX2: Corrida 1 – Eurosport2, EurosportPlayer

13h15 Ciclismo, Tour de France: 15ª etapa – 12h50 Eurosport 1, jogador Eurosport, 14h45 Ray 2, Rayplay

14h00 Tênis, ATP 250 em um estádio – SuperTennisTV, SuperTenniX

14h00 Tênis, WTA 250 Hamburgo – a partir das 17h00 SuperTennisTV, SuperTenniX

14h00 Voleibol feminino, Liga das Nações: Sérvia-Turquia – Rai, Sky Sport UNO, Sky Go, NOW, Volleyball World.

14h15 Motocross, GP República Checa MXGP: Corrida 1 – Eurosport2, EurosportPlayer, Rai Sport + HD, RaiPlay

15h00 Jogos Mundiais, Dia 10 – Canal Olímpico

15h00 Tênis, WTA 250 Budapeste – SuperTennisTV, SuperTenniX

15h00 Superbike, GP da Grã-Bretanha: Corrida 2 – SkySportMotoGP, SkyGo, NOW, TV8, tv8.it

15h15 Atletismo, Campeonatos Mundiais: Sessão matinal – 15h00 – 17h40 e 20h50 – 23h30 Rai Sport + HD, 15h00 Rai Play 3, 15h05-17h30 e 19h30-22h40 Sky Sport Arena, 19h30-22h40 Sky Sport Uno, Sky Go, AGORA

16.10 Motocross, República Checa GP MX2: Corrida 2 – Eurosport2, EurosportPlayer

16:30 Voleibol Europeu Sub-18: Itália-França – YouTube CEV

17.10 Motocross, GP República Checa MXGP: Corrida 2 – Eurosport2, EurosportPlayer, 19.00 atraso RaiSport + HD, RaiPlay

17h30 Voleibol feminino, Liga das Nações: ItáliaBrasil – Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, voleibolworld.tv

18h00 Futebol Feminino, Campeonato Europeu: Suíça – Holanda – Sky Sport 252, Sky Go, agora

18h00 Futebol Feminino, Campeonato da Europa: Suécia e Portugal – Rai, Sky Sports 253, Sky Go, agora

20.00 Voleibol feminino europeu até 21 anos: Itália-Sérvia – YouTube CEV

20h00 Voleibol Europeu Sub-22: Itália-França – YouTube CEV

20h30 Tênis, ATP 250 Newport – SuperTennisTV, SuperTenniX

02.05 Atletismo, Campeonato Mundial: sessão da tarde – 01.30-05.15 Rai 2, Rai Play, 02.00-05.00 Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

