Gazzeta: Depois de Leão há um vazio, no ataque nem sempre se segura nos ombros do português

Rafael Lião Ele também não se mostrou Balotelli não MbappéMas com o gol contra o Verona conseguiu silenciar muitas das críticas ao seu indiscutível talento. Mas existem algumas lacunas, que não derivam de suas peças, mas do coletivo, também Destaque lá La Gazzetta dello SportAtrás dos portugueses há um vazio na área do gol, e Stefano Pioli Ele não pode contar com flashes do número 10, mesmo depois da grande janela de transferências do verão.

Contra a arma Jiro Ele claramente teve dificuldades devido ao cansaço extremo e à marcação apertada, mas ainda assim deu o passe decisivo para quebrar a bola. Rafael. É por isso que o treinador confia cegamente no francês: mesmo quando ele luta, ele faz jogadas e todo o grupo gosta. mas depois disso? Luka Jovic Ele apareceu pela primeira vez com uma camisa MilãoE ele não fez nem o bem nem o mal. Estava indeciso e fora de forma de acordo com RosárioMas ele pegou bem a bola. Noah OkaforPor outro lado, mostrou excelente velocidade, mas na fase de finalização ainda não vimos nada.

Nisso Tour de força Será importante encontrar os gols perdidos na temporada passada. Jovic E Okafor Definitivamente encontrará espaço em sua agenda lotada MilãoMas não podemos nos apegar apenas à gestão do resultado, o que pode ser inseguro: os investimentos rossoneri podem ser vistos quando necessário, e agarrar-se aos próprios nunca foi a melhor solução.