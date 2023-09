Voleibol pouco antes das Olimpíadas, Polônia-Itália 0-1: acompanhe a partida ao vivo

Corridas indoor ou outdoor. entre Polônia E Itália Tudo é decidido em uma noite, enquanto os italianos disputam o último evento pré-olímpico, o Qualificação para os Jogos Olímpicos de 2024. As duas seleções nacionais se enfrentam Em pontos iguais junto com Estado unido Que venceu a Alemanha e assim já se classificou. Quem ganhar viajará para Paris, e quem perder ainda terá oportunidade de o fazer A qualificação dá-se através da repetição das equipas com melhor classificação. Transmissão ao vivo da partida…

21h19

Polônia-Itália: 22-23

O quarto ponto de Petrini Neste segundo grupo, então um erro Loobiano em serviço.

21h17

Polônia-Itália: 21-22

Mais um ponto de Lupyan, mas a Polónia marca o ponto.

21h17

Polônia-Itália: 20-21

Loobiano Uma explosão de força no primeiro tempo, depois um erro Antropova.

21h15

Polônia-Itália: 19-20

Outra parede de AntropovaEm seu quinto jogo, ele marcou 17 pontos e depois cometeu uma falta Sila Que está fechado.

21h15

Polônia-Itália: 18-19

Lubrifique novamente Petriniele responde novamente Estesiak.

21h13

Polônia-Itália: 17-18

Petrini coloca a bola no chão e sai bloqueio de Antropova.

21h12

Polônia-Itália: 16-17

parede Antropova Então diga Dinamarquesesos Blues avançam novamente.

21h10

Polônia-Itália: 16-15

Um erro dos italianos no saque, mas a Polónia fez o mesmo.

21h10

Polônia-Itália: 15-14

O primeiro erro está na parede Antropova E um ponto para os adversários. Então a Polónia comete um erro com Estesiak.

21h08

Polônia-Itália: 14-13

A Polónia está com +3, 6-1 parcial para os adversários nos últimos sete pontos. Antropova deu então o ponto aos italianos, que diminuíram a diferença para Petrini.

21h07

Polônia-Itália: 13-11

Na primeira vez na partida, a Polônia saiu na frente graças a um erro de Sila na recepção, e depois Le Payen bloqueou.

21h04

Polônia-Itália: 11-11

Ainda Antropova Do segundo assento, a resposta foi imediata Estesiak.

21h04

Polônia-Itália: 10-10

Tire a mão de Sila, que erra e dá o ponto para a Polônia. Em seguida, Petrini acerta a linha dos três metros e mais um ponto polonês.

21h03

Polônia-Itália: 6-9

Primeiro Rusanski e depois o eixo Volosz-Lukasik. Danisi marca o ponto para a Itália, mas a Polónia ainda consegue o empate. Eles pensam sobre isso Antropova E então Petrini Para consertar as coisas.

20h59

Polônia-Itália: 4-6

Outro erro Stesiak Servindo, então o primeiro ponto de Antropova neste segundo set.

20h58

Polônia – Itália: 4-4

A Itália está errada Antropova Mas então outro erro serviu à Polónia Stesiak O que então representa este ponto.

20h57

Polônia – Itália: 2-3

um ponto Sila mas Stesiak Ele responde imediatamente e restaura a paridade. Depois a culpa é da Polónia no serviço.

20h55

Polônia – Itália: 1-1

O segundo set começa com dois erros de saque: um de cada lado.

20h52

Polônia-Itália: 15-25

Danisi marca o ponto que vence o set. Blues perfeitos nesta primeira coleção.

20h51

Polônia-Itália: 15-24

Ás de Busio! Primeiro os italianos nesta corrida e depois a Antropova.

20h50

Polônia-Itália: 14-22

A bola sai para a Polônia e novamente Antropova fecha o ponto para a Itália

20h50

Polônia-Itália: 14-20

Bloqueado por Danisi e outro ponto Rozanski então Antropova marca o décimo ponto em sua partida.

20h46

Polônia-Itália: 12-19

Primeira entrada por Korneluk, depois Loobiano Marque o ponto número 19.

20h46

Polônia-Itália: 11-18

Ataque vencedor Rozansky então Sila Ele marca o primeiro ponto de sua partida.

20h45

Polônia-Itália: 10-17

A devastadora Antropova segue marcando gols e soma nove pontos na partida, o ponto da Polônia.

20h44

Polônia-Itália: 9-15

Ainda Antropova Com um bloco perfeito de azul, então um erro SilaSeu segundo erro consecutivo.

20h43

Polônia-Itália: 8-14

A culpa da Polónia Rozanski então cometeu falta em Bosio no saque.

20h41

Polônia-Itália: 7-13

Dois pontos abaixo AntropovaA Polónia enfrentava grandes dificuldades neste primeiro grupo.

20h40

Polônia-Itália: 7-11

Outra parede de Dinamarqueses E a Itália chega a +4.

20h39

Polônia-Itália: 7-10

antes PetriniEntão a parede Dinamarqueses sobre Stysiak e os primeiros 10 pontos para a Itália.

20h38

Polônia-Itália: 7-8

A culpa é da Polónia agora, mas eles também estão errados Loobiano Em tom de brincadeira.

20h37

Polônia-Itália: 6-7

Ponto Polynya na defesa Antropova Para dentro, depois Loupian, mas o erro de saque de Sila dá mais um ponto aos adversários.

20h36

Polônia-Itália: 4-6

Vencer a primeira rodada por Jurczyk, depois um belo chute diagonal polonês. Antropova marca novamente para os italianos.

20h35

Polônia-Itália: 2-5

Ele responde imediatamente Stesiak Quem corrige erros anteriores e depois toca na parede polaca Antropova E a Itália aponta.

20h33

Polônia-Itália: 1-4

Dois erros seguidos Stesiak O que então dá dois pontos aos italianos Antropova Ele marca seu segundo ponto na partida.

20h32

Polônia – Itália: 1-1

Antropova Depois ele marca o primeiro ponto para a Itália Stesiak Ele responde.

20h32

Polónia-Itália: Vamos à corrida!

Polônia e Itália, a partida começa na Atlas Arena.

20h27

Polónia-Itália: Hino Nacional

Poucos minutos antes do início do jogo Polónia-Itália. Agora é hora do hino nacional.

20h23

Itália, o hexagrama inicial

Tudo está pronto na Atlas Arena onde o Sr. Mazzanti Selecione o hexagrama honorário: Antropova com Ocupado gotejamento, Dinamarqueses E Loobiano Usinas de energia, Sila E Petrini trituradores, Vercino O calor.

20h15

Grupo C, classificação

1. Itália 5V (15 pontos)

2. Uso 5V (15 pontos)

3. Polônia 5V (15 pontos)

4. Alemanha 4 volts (11 pontos)

5. Tailândia 3V (8 pontos)

6. Eslovênia 1 volt (3 pontos)

7. Colômbia 1 volt (3 pontos)

8. Coreia do Sul 0 volts (2 pontos)

