Regras rígidas de Ten Hag no Manchester United: algumas são impressionantes

Manchester (Inglaterra) – para mim Manchesterna praia Unidos, nova sessão de . Eric Ten Hag E já há mudanças importantes a caminho. Depois dos problemas que enfrentou nos bastidores e no vestiário na temporada passada, a nova treinadora holandesa decidiu que a prioridade era trazer a disciplina de volta a todo o ambiente como nos dias de Alex ferguson. Segundo informações do Daily Star, o ex-técnico emAjax Envie um e-mail para todos os membros do time principal alertando os jogadores sobre sua disposição de expulsar qualquer um com egos inflados de seu time. O treinador também alertou seus jogadores que eles precisariam cumprir seus requisitos de treinamento de alta intensidade para jogar futebol de alta pressão, assim como ele fez em sua experiência em Amsterdã.