Calciomercato 2022 AO VIVO, transmissão ao vivo de todas as negociações e trocas hoje 10 de junho de 2022

Fiorentina: a abordagem grealista

A Fiorentina está trabalhando duro para tentar dar ao técnico italiano um peão essencial no meio-campo, já que a despedida de Torreira deve ser paga. Florian Grelic parece ser o candidato mais qualificado atualmente para substituir o meio-campista descompensado que retornou ao Arsenal no elenco. A Fiorentina aguarda a próxima reunião para ratificar um acordo final.

Di Maria, Zaniolo e outros: reestilize as alas da Juventus

Di Maria deixará o Paris Saint-Germain e no momento não tem muitas alternativas além da Juventus que, no entanto, está indignada com a indecisão do jogador. Zaniolo e Berardi são atualmente as opções mais realistas se o caso Di Maria for eventualmente anulado. Também por ter características diferentes de Di Maria, Berardi e Zaniolo, é um extremo puro não 10 que gosta de jogar ao largo.

Nápoles, Deulofeu cada vez mais perto: a confirmação chegou do agente

Gerard Deulofeu e Napoli estão cada vez mais próximos. O atacante da Udinese seria o alvo número um da Azzurra no mercado, já que Spalletti poderia usá-lo em seu 4-2-3-1, como meia-atacante atrás de Osimhen e como ala. Para confirmar o interesse do Napoli, o agente do jogador foi, que disse aos microfones do "Footballnews24": "Como mencionei anteriormente, o Napoli é uma excelente escolha para ele".

Roma: sirenes inglesas para Ibanez

Duas equipes da Premier League inglesa estão de olho no zagueiro da Roma. Depois de sua excelente temporada na liga italiana liderada por José Mourinho, o coração da Roma chamou a atenção para si mesmo, de Newcastle e Tottenham. Se as negociações fossem confirmadas e o jogador chegasse a um dos dois principais times, a Roma já teria identificado duas alternativas para apostar.

Premier League, Liverpool: tão perto de Darwin Nunez

Independentemente do resultado, ele foi acompanhado por uma constante sensação de mudança na final da Liga dos Campeões. Após a chegada de Luis Diaz em janeiro, outra estrela sul-americana parece chegar a Anfield via Portugal.

Nápoles-Fabien Ruiz, renovação remota: detalhes

Fabian Ruiz havia rejeitado a proposta de renovação do Napoli. O anúncio foi feito pelo jornal 'Corriere dello Sport', que analisa a situação contratual do meio-campista espanhol.

Juventus, a busca por um treinador continua: ajuda vem da Premier League inglesa

Conforme relatado pelo jornal Bild, Ilkay Gundogan gostaria de deixar o Manchester City, devido ao uso não contínuo e algum desacordo com o técnico Pep Guardiola. O antigo contrato do Borussia Dortmund é até 2023, e parece que ele recusou a primeira oferta de renovação.

O Inter ainda precisa se defender do primeiro: a tempestade da web está acontecendo

Antonio Conte quer tornar o Tottenham grande, mas para o mercado de transferências continua de olho nos Nerazzurri: o último da lista é Lautaro Martinez

Turim, Acelerador João Pedro: Conheça Cagliari D

O Torino está trabalhando para fortalecer a ofensiva. O Grenade Club continua a perseguir João Pedro de Cagliari, o primeiro alvo do Cairo Urbano Club. Embora o Torino pareça querer muito o atacante, ainda há espaço entre as duas partes. Segundo o Calciomercato.com, haverá uma diferença de 3 milhões de euros entre o que Cagliari pede e o que a granada propõe.

Inter pensa em sonho de tridente: Dzeko pode ser a chave

O Inter se prepara para vivenciar o mercado de transferências como campeão absoluto. Inter com Lautaro – Dybala – atacante Lukaku: O sonho é possível. Vender Dzeko economizará muitos salários. Inter com Lautaro – Dybala – atacante Lukaku: O sonho é possível. Vender Dzeko economizará muitos salários. No entanto, a pergunta surge de forma espontânea, já que estamos aqui há meses para conversar com vocês sobre os problemas financeiros do Inter.

Manchester City: Bernardo Silva tenta o Barcelona

Bernardo Silva não descartou uma mudança para o Barcelona depois de marcar por Portugal na vitória da Liga das Nações contra a República Tcheca, e Pep Guardiola questionou esta semana se o Barcelona poderia pagar pelo estreante Robert Lewandowsk e Silva, de um ano, depois de perder Lionel. Messi para a crise financeira do clube.

Turim e Bayern de Munique perdem para Bremer

A excelente temporada de Gleeson Bremer em Torino não passou despercebida pelos principais clubes da Europa. Se o zagueiro brasileiro agora parecesse um passo mais perto de se mudar para a Inter, como noticiou a La Gazzetta dello Sport, o Bayern de Munique teria se apaixonado por ele decisivamente nas últimas horas. Um valor que colocaria o Inter e outros clubes interessados ​​no desempenho de Bremer fora do jogo.

Série A, muitos pretendentes a Gonto

Depois das duas grandes atuações na seleção contra Alemanha e Hungria, toda a Primeira Divisão está em turbulência para recolher informações para Wilfried Gonto, um atacante muito jovem que atualmente joga na Suíça, em Zurique. Sassuolo, Bolonha e Verona já seguiram em frente, e agora o interesse de Turim começa a surgir também. Uma ajuda para nossos clubes pode vir da atual expiração do contrato do Gnonto, que expira em 2023.

Roma: O foco está muito em Frattisi

Apenas dinheiro ou outros pares ou nada será feito? É importante lembrar que nestas negociações, mencionamos que o clube da Roma, de quem Sassuolo Frattisi comprou no verão de 2017, está se gabando cerca de 30% de revender o meio-campista no futuro, e é claro que se fosse Roma, a empresa faria isso. Compre um Frattesi e pague apenas 70% do preço.

Juventus aposta em Ilkay Gundogan a caminho de Guardiola

A Juventus aposta no especialista Ilkay Gundogan. Gundogan não ficará satisfeito com a gestão atribuída a ele pelo técnico do Manchester City, na temporada passada e com seu contrato expirando em 2023, ele estava considerando a oportunidade de deixar o City no verão e se mudar para outro lugar.

Juventus Market, o ponto de virada da Kostik: a prova social faz barulho

A Juventus pressionou o sérvio, que o negócio parece mais próximo da confirmação através de um videoclipe que se espalhou amplamente, dando esperança aos torcedores da Juventus.

Da França: Zidane será o novo treinador do Paris Saint-Germain

Zinedine Zidane será o novo treinador do Paris Saint-Germain. Apesar da intenção de Zizou de se tornar o treinador da seleção francesa, a contratação do clube parisiense teria sido bem-sucedida. O jornalista Daniel Riolo é quem foi informado sobre a chegada de Messi ao Paris Saint-Germain e, posteriormente, a renovação do contrato, apesar de todas as probabilidades de Kylian Mbappé, que agora parece estar noivo do Real Madrid.

Manchester United, acordo existe com De Jong: ele está com Barcelona

Frankie de Jong e Manchester United estão cada vez mais próximos. Os Red Devils e o meio-campista holandês chegaram a um acordo sobre o noivado, e agora será necessário concordar com o Barcelona. Ele vai encontrar o holandês Erik ten Hag, o treinador que o impulsionou no Ajax. Segundo a mesma fonte, o Manchester United terá de chegar a um acordo com o Barcelona quanto ao preço do jogador, que a equipa catalã estima em 80 milhões de euros, valor que não vai convencer os Red Devils.

Três grandes europeus pressionam De Ligt

Apesar da cláusula de 120 milhões de euros a ser paga à Juventus, De Ligt acabou nos livros de vários jogadores de três grandes equipas europeias. Porque as sirenes não param por aí: o PSG procura uma posição de topo e se não der certo, o ataque a Skriniar aqui é que De Ligt pode se tornar uma ideia.

Bolonha foco em Bonazzoli

Então o perfil correto pode ser Bonazzoli. O Bologna está considerando seriamente isso, mas primeiro temos que entender se Salernitana exercerá o direito de resgate de € 6 milhões. Uma situação complicada, mas em fase de preparação: o Bolonha fica na janela para perceber quem acabará por ser o dono do cartão do jogador para lançar o Zambata certo e comprar o avançado apreciado por Mihajlovic e que o mesmo técnico já tinha incluído entre os jogadores. Pedidos de inverno.

Grande show de Naples, Coulibaly: fãs preocupados

Enquanto as negociações entre o clube azul e o zagueiro ainda não estão abertas, os grandes jogadores da Europa estão prontos para fazer sua transferência

Monza, um ataque procurado com Belija

Monza está tentando colocar os primeiros tiros no mercado à luz da temporada da Série A, uma estreia histórica para o clube Brianza. Depois de um ano brilhante na segunda divisão, a dupla Berlusconi-Galiani quer buscar a redenção o mais rápido possível, para realizar um grande sonho se o arranjo permitir.

Juventus sobre Di Maria: quatro nomes que aquecem os torcedores

A administração não fica de braços cruzados à espera de opções de vídeo, e as alternativas dividem torcedores da Juventus

Sampdoria: Watford está tentando encontrar Cooley

Se a Sampdoria conseguir a redenção na Série A, uma boa porcentagem do crédito deve ser dada ao zagueiro Omar Cole, que veste a camisa da Sampdoria desde 2018. Na Série A, Cole disputou 113 partidas com dois gols. Na verdade, Watford gosta muito do zagueiro que ele já admirava no mercado de janeiro.

Torino e Belotti desmentem rumores de mercado

Andrea Belotti é definitivamente um dos nomes mais reconhecidos no mercado de transferências italiano. Gallo expirar com Turim no final de junho e ainda sem acordo com o Grenade Club, pode ser um grande golpe para uma transferência gratuita para muitos A.

Bari está localizado em Stulac

Bari começa sua campanha de promoção à luz do início do próximo Campeonato de Aprendizagem, olhando para a Serie A. Polito de fato em constante diálogo com vários clubes da Serie A para encontrar itens interessantes para o próximo torneio. Outro nome importante, conforme noticiado pelo La Gazzetta dello Sport, é o do meio-campista Leo Stulac, que está associado ao Empoli até 2023. Stulac veste a camisa do time toscano desde 2019: até agora, jogou 83 partidas e marcou 7 gols.