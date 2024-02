Milão, a ideia de Lopetegui: não se trata apenas de Conte no período pós-Pioli | Primabagina

No futuro, salvo flutuações dramáticas, Stefano Pioli não estará no banco nas próximas temporadas. O actual treinador rossonero, apesar dos dois objectivos concretos que permanecem no horizonte, nomeadamente a qualificação para a próxima Liga dos Campeões e a tentativa de vencer a Liga Europa, pagará o preço das enormes dificuldades, especialmente na gestão de lesões e do grupo, que são evidentes na maioria deles. Quente entre outubro e novembro. E é precisamente por isso que a monarquia que ele lideraE seu conselheiroComecei a testar o mercado de coaching com pelo menos três perfis fortes se perseguindo. Nas últimas semanas, o nome de Julen Lopetegui também foi adicionado aos de Antonio Conte e Graham Potter.

Tapetes brilhantes – O primeiro a cobrir o seu futuro foi o próprio Stefano Pioli que, apesar das habituais negativas do atual CEO Giorgio Forlani, afastou o foco do mercado, mas na verdade confirmou os rumores sobre a sua despedida: “Meus sentimentos sobre o futuro não deveriam importar, O importante é focar no presente porque o futuro se constrói a partir do presente. Estou no futebol há muito tempo e não deixei que isso me desestabilizasse, estou bem no Milan e procuro sempre dar tudo de mim. Há uma administração, como todos os anos, que poderá no final da época avaliar e tomar a melhor decisão.”

Lopetegui para um projeto jovem – o Milãocomo reportado Relivo Em Espanha, tem em mente mais um passo num projecto de crescimento que integra jovens personalidades e jogadores de grande potencial que alcançam resultados tangíveis. É precisamente por isso que o perfil Lopetegui, ex-Wolverhampton, Sevilla, Porto e, mesmo que brevemente, Real Madrid Pelas suas metodologias e capacidade de trabalhar com perfis de jogadores, é considerado um dos candidatos mais credíveis (não é por acaso que o Bayer Leverkusen também o considera para o plantel pós-Xabi Alonso). Na verdade, ele alcançou seus sucessos mais significativos nas camadas jovens com a seleção espanhola Sub-19 e Sub-20 e ao vencer a Liga Europa com o Sevilla.

Contagem e cerâmica – Perfil que, como mencionado, não é o único. Antonio Conte Ele seria um protótipo de treinador e mais preparado para vencer imediatamente, pelo menos em Itália, mas com custos económicos mais elevados e necessidades de formação de equipa muito distantes das actualmente disponíveis para Pioli. História diferente, porém, para Graham Potter, Que foi dispensado do contrato após fracasso no Chelsea, mas fez sua jornada mais importante ao tornar Brighton importante graças aos jovens talentos que foram valorizados por De Zerbe ou revendidos por grandes somas no mercado. Um nome muito respeitado pelos proprietários americanos, mesmo que a economia dele também não seja esquecida.