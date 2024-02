A Copa do Mundo de Rugby e a Argentina avançam para as quartas de final. Fiji perde para Portugal, mas passa

Na Copa do Mundo, os Pumas venceram o Japão por 37 a 29 e enfrentarão o País de Gales, os Islanders perderam por 24 a 23 para os portugueses, mas terminaram em segundo lugar, eliminando a Austrália e enfrentarão a Inglaterra

Argentina e Fiji são as duas últimas seleções a se classificarem para as quartas de final da Copa do Mundo de Rugby. Nos jogos de hoje, última jornada da fase de grupos, que representou um verdadeiro playoff pelo segundo lugar do Grupo D (que a Inglaterra já tinha vencido), os Pumas venceram o Japão por 37-29 em Nantes e fecharam em 14 (+) (5 over). os japoneses), enquanto em Toulouse Portugal alcançou a primeira vitória na Copa do Mundo ao derrotar Fiji por 24 a 23, que, graças ao ponto bônus defensivo, terminou em segundo lugar no Grupo C com 11 pontos (como a Austrália, mas perdeu na partida direta atrás do País de Gales). (19) Fiji regressa à fase de grupos após uma ausência de 16 anos, completando assim o calendário dos quartos-de-final: do lado esquerdo do marcador, País de Gales-Argentina (17h00 em Marselha) e Irlanda-All Blacks (21h00 em Saint -Denis) será disputado no sábado, dia 14, seguido de Inglaterra-Fiji, no domingo, 15 (17h00 em Marselha) e França-África do Sul (21h00 em Saint-Denis).

Japão – Argentina 27-39 – 72 segundos são suficientes para a Argentina se livrar: da marca de fora dos 22, o meio-campista Santiago Chocobaris recebe, penetrando no coração da linha adversária que passa entre dois homens, com uma raspagem interna que coloca o lateral no chão e voa para esmagar. . Mas aos 16 minutos ele é abordado pelo segundo linha Amato Vakatawa, mostra habilidades inesperadas, recebe a bola ao lado do lado esquerdo, passa pelo adversário com um chute, pega o oval e sai sozinho para marcar. Os gols foram marcados por Emiliano Bovelli e Rekia Matsuda, respectivamente. Aos 23 minutos, um desarme alto custou o cartão amarelo ao japonês Peter Labuschagne, depois aos 28 minutos Matsuda tentou desajeitadamente deixar a bola cair, bloqueou e no contra-ataque resultante Gonzalo Bertrano correu para a esquerda, apenas para dar a bola para o ala. A corrida de Mateo Carreras para a ciência. Bovelli marcou, depois marcou falta, mas antes do intervalo o Japão voltou a -1 com o try de Naoto Saito, que recebeu em lance decisivo de Syusaya Fifita (convertido por Matsuda). No início do segundo tempo, Carreras recebe sozinho pela esquerda, corre de volta para o último zagueiro da bandeira e faz dois gols. Bovelli marcou um gol, depois Matsuda com um chute de sua posição (52º) e Lomano Lemeke com um chute (56º) para devolver o time japonês a -2. Aos 59 minutos, Bovelli recebeu assistência de Juan Cruz Mallia pela esquerda e marcou, depois converteu também. Aos 65 minutos, Johnny Nayakabula recebeu pela direita após uma série de passes rápidos e certeiros e chutou na bandeira, Matsuda converteu e voltamos para -2. Mas foi Carreras quem escreveu a última palavra três minutos depois, ultrapassando dois adversários antes de marcar um hat-trick (que Bovelli converteu). READ Liao Specialist Goal no ano novo: estatísticas

Fiji-Portugal 23-24 – Em Toulouse, é como assistir a uma partida de rugby de sete, especialidade dos dois países: joga-se a uma velocidade vertiginosa, mas com grandes corridas e passes brilhantes, os erros são praticamente idênticos. Tanto é verdade que apenas a situação de Frank Lomani determina o resultado. Hoje, a loucura prevalece sobre a eficiência e nestas circunstâncias é explorada pelos Lobos, que após um remate impressionante falhado pelo extremo Rafael Storti, empatou graças ao lugar de Samuel Márquez aos 38 minutos. No primeiro tempo, também cabecearam para o gol: passe de Jerónimo Portela, depois uma surpresa de Vinaya Haposi, de Pedro Bettencourt, por trás, quando Storti sai e esmaga a bandeira. Os fijianos de manequins que se arriscam a marcar outro logo, quando abrem o contra-ataque, mas depois Cirili Makala sobe o campo e se fortalece e engole a chance, mas depois da confusão a poucos passos do gol foi Levani Botia quem bateu. Márquez e Lomani converteram para 10-10, depois o próprio Botia viu cartão amarelo por uma entrada alta e aos 51 minutos os portugueses responderam com um remate semelhante: o adereço Francisco Fernandes estendeu-se por trás. Para perseguir os fantasmas de Fiji, o gol de Misaki Doji surgiu aos 68 minutos, que penetrou de um passo após uma série de passes. Márquez e Lomani converteram e empataram novamente, depois, aos 74 e 76 minutos, o intervalo marcou dois lances livres que trouxeram Fiji de volta ao +6. Mas a questão ainda não acabou: aos 79 minutos, Storti passou Rodrigo Marta para a baliza, Marques converteu e Portugal escreveu história.

Tonga-Romênia 45-24 – Já o Marselha jogou apenas para evitar o último lugar do Grupo B, e o Tonga derrotou a Romênia por 45 a 24 (ambos sem gols). Para Tonga, as tentativas foram feitas por Solomon Kata (2), George Mwala, Afosipa Taumoeppo, Sione Failanu, Peta Ahke e Kieren Taumuivelau, com 5 conversões de William Hafele. Pela Romênia, os gols foram marcados por Cristi Popoc, Florin Sorugiu e Marius Simonescu, com 3 viradas e uma vaga para Alin Konacci. READ Cada falha de freio de carro e motocicleta

