Transmissão ao vivo de Superbike, GP de Portugal 2023 AO VIVO: Bautista vence a primeira corrida, Ducati conquista o título de construtores

15h42 Obrigado por nos seguir e até amanhã na Superpole Race e Race-2.

15.41 Quanto à corrida, Bautista, depois de uma série inicial de lutas, conseguiu estabelecer o ritmo e venceu sem problemas particulares. Depois de lutar com Bautista, Razgatlioglu contentou-se com o segundo lugar, o mesmo de Rea no degrau mais baixo do pódio. Vale destacar a saída de Rinaldi e a volta de Locatelli da última para a nona colocação.

15.39 A Ducati conquista merecidamente o título de construtores com esta vitória de Battista. Quanto ao piloto espanhol da Ducati, ainda temos que esperar, pois ele precisa vencer a segunda corrida e vencer o Super Bowl com Razkatlioglu, que deve alcançar pelo menos o terceiro lugar.

São 15h37 e aqui está a ordem de chegada:

1 1 Battista Alvaro Ducati Panigale V4R à prova de balas 1’41.488 1’40.489 315

2 54 Razgatlioglu Toprak Yamaha YZF R1 2.098 +2.098 1’41.651 1’40.865 317

3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 6.790 +4.692 1’41.803 1’40.743 315

4 31 Gerloff Garrett BMW M1000 RR 12.093 +5.303 1’41.540 1’41.080 310

5 22 Alex Kawasaki ZX-10RR 13,148 +1,055 1’42,165 1’40,847 310

6 87 Gardner Remy Yamaha YZF R1 13.714 +0,566 1’42,221 1’41,282 307

7 60 Van der Mark Michael BMW M1000 RR 14.171 +0,457 1’42,819 1’41,127 311

8 7 Licona Eker Honda CBR1000 RR-R 15.442 +1.271 1’42.445 1’41.294 307

9 55 Locatelli Andrea Yamaha YZF R1 17.792 +2.350 1’41.890 1’41.351 311

10 97 Verg Xavi Honda CBR1000 RR-R 21.198 +3.406 1’42.587 1’41.658 307

11 5 OETTL Philippe Ducati Panigale V4R 21.723 +0,525 1’42,585 1’41,560 308

12 9 Petrucci Danilo Ducati Panigale V4R 21.910 +0,187 1’42,589 1’41,780 310

13 47 Bassani Axel Ducati Panigale V4R 23.381 +1.471 1’44.201 1’41.500 306

14 77 Egerter Dominik Yamaha YZF R1 23.457 +0,076 1’42,655 1’41,756 304

15 45 Leitura Scott BMW M1000 RR 29.872 +6.415 1’43.829 1’41.607 307

16 34 Baldassare Lorenzo Yamaha YZF R1 34.162 +4.290 1’42.887 1’42.371 310

17 28 Ray Bradley Yamaha YZF R1 36.702 +2.540 1’43.154 1’42.357 310

18 76 Paz Lloris BMW M1000 RR 40.829 +4.127 1’42.559 1’41.745 315

19 53 Rabat Tito Kawasaki ZX-10RR 46.446 +5.617 1’44.085 1’42.581 306

20 35 Syahrin Hafez Honda CBR1000 RR-R 52.185 +5.739 1’44.235 1’42.954 302

21 51 Granado Eric Honda CBR1000 RR-R 53.598 +1.413 1’43.583 1’42.841 299

22 16 RUIU Gabriel BMW M1000 RR 53.916 +0,318 1’43,630 1’43,185 303

23 52 Koenig Oliver Kawasaki ZX-10RR > 1′ +16,136 1’45,103 1’44,038 304

Fora 21 Rinaldi Michael Rubin Ducati Panigale V4R 1’40.931 300

Fora 32 Viñales Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’43.638 291

20- Bautista vence, Razcatlioglu em segundo e Reyah em terceiro. Endereço do fabricante Ducati.

19- Bautista voa dois segundos atrás de Razcatlioglu.

18- Gerlof supera fortemente o seu colega da BMW, Van der Mark, para ocupar o quarto lugar.

17- Bautista caminha para a vitória, 1,4 segundos à frente de Razcatlioglu.

16- Locatelli ultrapassa Bassani e ocupa a nona colocação.

15- Gerlov sobe para o quinto lugar, superando Lewis e Gardner.

14- Razgatlioglu fica um segundo atrás de Bautista.

13- Uma corrida complicada para os italianos: Bassani IX, Locatelli XA, Petrucci XIV, Baldassare XVI, Roy XXI, Rinaldi o Aposentado.

12- O retorno de Locatelli continua na décima colocação.

11- Van der Mark ultrapassa Luiz e fica com a quarta colocação.

10- Bautista está a voar em todos os sentidos da palavra, já que está a 8 décimos do piloto turco da Yamaha Razcatlioglu.

9- Bautista registou uma volta rápida de 1m40,489s, 6 décimos atrás de Razcatlioglu.

8- A aposentadoria de Rinaldi Ducati é um problema técnico.

7- Bautista voltou à liderança no final da reta principal.

6- Uma série de ultrapassagens entre Razcatlioglu e Bautista, uma cena maravilhosa na pista.

5- Bautista ultrapassa Razcatlioglu em linha reta, mas o turco consegue ultrapassar Bautista no final da primeira curva.

4- As cinco primeiras posições estão todas muito próximas, e aqui está a classificação atual:

Razgatlioglu Batista Réia Luísa Van der Mark

3- Erro de Luiz, que caiu para o quinto lugar. Bautista vence Rea. Razgatlioglu assume a liderança.

3- REA sobre Bautista fica com o terceiro lugar.

2- Uma volta rápida para Reya na sua moto Kawasaki 1.40.743.

2- Rea ocupa a quarta posição após dupla ultrapassagem de Gardner e Van der Mark.

2- Luiz supera Razcatlioglu na primeira colocação.

1- Petrucci é sétimo, Rinaldi e Bassani décimo primeiro e décimo segundo, respectivamente. Locateli XV.

1- Ligação Bautista-Reya, a espanhola Ducati ocupa o terceiro lugar, Reya cai para o sexto lugar.

1- Razcatlioglu lidera, segundo Louise.

Corrida parte um!

15h00, tour de reconhecimento, tudo pronto para partir.

14h55 Serão 20 voltas de corrida.

Às 14h50, Danilo Petrucci, apesar de largar da terceira linha, mostrou potencial ritmo de pódio.

14h45 Andrea Locatelli, apesar de fazer a sua terceira participação na qualificação, largará do último lugar devido a uma grande penalidade. Locatelli foi sancionado por não cumprimento dos relatórios apresentados à Motorland Aragon.

Às 14h40 a equipa Ducati assistiu a uma complexa sessão de qualificação. Além das dificuldades de Bautista, Michael Rinaldi também teve problemas, já que sua volta mais rápida foi anulada devido a bandeiras amarelas.

14h35 Jonathan Rea conquista a pole position em Portimão, a 43ª da carreira e sexta neste circuito.

14h30 Boa noite e bem-vindos à transmissão em direto da primeira corrida do GP de Portugal de Superbike.

12h28 A transmissão ao vivo da Superpole termina aqui. O encontro é às 15h00 para a primeira corrida.

12h27 Razgatlioglu e Bautista vão começar a ficar juntos, fechando a segunda fila e abrindo a terceira fila.

12.26 Bandeira quadriculada! Jonathan Rea garantiu a quarta pole position nos últimos cinco anos em Portimão.

12h25 Chute de Rinaldi! Ele ocupa o segundo lugar, décimo atrás de Rhea.

12h24 Locatelli terceiro à frente de Razcatlioglu e Bautista! O italiano da Yamaha foi muito bom.

12.23 Reya não melhora na segunda tentativa, Bautista está muito fora do seu tempo.

12.21 Jonathan Rea! 1:39.620! Os britânicos ocupam o primeiro lugar.

12h20 Reya melhora no primeiro e segundo setores e ameaça o tempo de Luiz.

12.18 Razgatlioglu teve um desempenho ruim na primeira tentativa: sétimo lugar, bem atrás de 1:39.762 de Louise.

12.16 Alex Louise! 1:39″6, dois décimos da margem acima da ria.

12h15 Otel se coloca na frente de Bautista, mas Rea chega a concordar entre eles: 1:39 “8.

12.13 Em três dos últimos quatro anos, a RIA terminou em primeiro lugar em Portimão.

12.12 Muitos entram na pista sem se esforçar muito para obter um caminho de ataque livre pela primeira vez.

12h10 Começa o Super Bowl! O pit lane é aberto.

12.07 Bautista dominou o Campeonato Mundial de Superbike em todos os números: para ilustrar a sua superioridade, citamos 21 vitórias em 30 corridas, ou seja, 70%.

12.03 Nos treinos livres de sexta-feira, Bautista apareceu mais com a bola do que a Yamaha Turk: depois de algumas corridas lentas no verão, ele se recuperou nas últimas rodadas e pode vencer este campeonato merecidamente.

11h59 Já é um dia decisivo no que diz respeito ao Campeonato de Pilotos: Alvaro Bautista pode terminar com 47 pontos de vantagem sobre Toprak Razcatlioglu.

11h55 Bom dia amigos da OA Sport e bem-vindos à Superpole válida para o Grande Prémio de Portimão, penúltima ronda do Mundial de Superbike 2023.

Bom dia amigos da OA Sport e bem-vindos à transmissão em direto da corrida de Superbike, o Grande Prémio de Portugal 2023, Batista pode encerrar a discussão global.

A décima primeira jornada do Campeonato do Mundo de Superbike realiza-se no deslumbrante circuito de Portimão. Álvaro espanhol BatistaA sua moto Ducati está 47 pontos à frente do piloto da Yamaha, Toprak Razcatlioglu. Então Bautista conseguirá pelo menos 15 pontos sobre o Cavaleiro Turco RazgatliogluEle poderia voltar a conquistar o título mundial, tornando a etapa final em Jerez uma formalidade prática.

No entanto, no mundo das corridas, nada é dado como certo. Razgatlioglu, o talentoso piloto turco da Yamaha, não tem intenção de desistir. Embora as estatísticas não estejam a seu favor, o seu espírito de luta e determinação permanecem intactos. “Muitas coisas podem acontecer e Álvaro pode cometer um erro“, anunciou Razcatlioglu na véspera da corrida, indicando que a batalha pelo título ainda não acabou.

Aconteceu: Superbike, Grande Prémio de Portugal

data: 30/09/2023

horas: Superbowl 12h10, Corrida 1 15h00

onde vê-la: Sky MotoGP e TV8.

OA Sport traz para você transmissão ao vivo do Superbike, Portugal GP 2023: Notícias em tempo real e atualizações constantes. A Superpole começa às 12h10, enquanto a primeira corrida é às 15h00. Boa diversão!

