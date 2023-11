O Napoli empatou com o Real Madrid aos 84 minutos. Mazzarri conseguirá reviver a equipe? Inter e Juventus são testes decisivos

“Tem um time que joga junto, você pode ver que estamos jogando como um time para todos e todos por um. O treinador está fazendo tudo que pode pelo time, para nos fazer entender a nossa força e você pode ver isso no campo e estamos tendo um bom desempenho.” Vamos começar com essas palavras importantes que ele fala AnguissaUm dos líderes carismáticos de Nápoles. Com este breve discurso, o jogador certamente traçou a relação atual, ainda que incipiente, com o novo técnico do Napoli, Walter Mazzarri..

Nunca ouvimos tais palavras dirigidas a um jogador do Napoli com Rudi Garcia no comando, nem durante o verão, nem depois do início da temporada, nunca. Então a questão é justamente que o Napoli precisava de um forte choque moral, e o Napoli precisava acreditar em si mesmo novamente, do primeiro ao último jogador do time. É, portanto, um flashback para Mazzarri, que tem tido um bom desempenho até agora no torneio e num jogo difícil fora de casa como o de Bérgamo. Os azzurri não só conseguiram reconquistar os três pontos, mas também repetiram o desempenho do ano passado com Spalletti.

Sim, porque Mazzarri, em termos de jogo, pouco conseguiu trabalhar com os jogadores do Nápoles, e não esqueçamos a sua chegada, a meio da pausa de duas semanas das selecções nacionais. Então no começo ele trabalhou parcialmente com o grupo e depois aos poucos foi tendo quase todos os jogadores disponíveis. Os conceitos de jogo que foram absorvidos no ano passado com o treinador toscano permaneceram impressos e como. Tivemos outro gostinho ontem à noite, no jogo contra o Real Madrid. Um jogo perfeito de 84 minutos frente aos Los Blancos e no Bernabéu, antes da derrota final. Mas é a animada cidade de Nápoles, uma Nápoles que agora parece verdadeiramente pronta a atirar-se ao fogo até pelo seu próprio autocarro. A imagem da capa fala por si

Foto de : La Presse