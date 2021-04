Programa, horários, TV, streaming. Calendário de fim de semana de 30 de abril a 2 de maio – OA Sport

No próximo fim de semana (30 de abril a 2 de maio), F1 Circus voltará aos palcos para a terceira rodada da World Series 2021.. Seria incrível Circuito de Portimão, PortugalO local onde eles vão competir. Um caminho muito técnico e desafiador que exigirá que pilotos e equipes trabalhem muito para encontrar a configuração perfeita.

é esperado O confronto usual entre Mercedes e Red BullO britânico Lewis Hamilton buscará novos recordes, enquanto o holandês Max Verstappen tentará confrontá-lo e mostrar a velocidade de seu RB16B.

O objetivo é conhecido na Ferrari: ser a terceira força na pista e sempre atrás da maliciosa Mercedes McLaren. O Mônaco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz vão tentar diminuir os erros e ganhar o máximo de pontos possível em um fim de semana que não é nada fácil. No entanto, o feedback de Imola deu muita confiança à equipa de Maranello e queremos confirmá-lo ao longo dos altos e baixos da Lusitânia.

Abaixo de Programa GP para Portugal:

Portugal F1 Programa 2021 GP

Sexta-feira, 30 de abril

11,30 Treino Livre 1

15,00 Treino Livre 2

Sábado, 1 de maio

12h00 Treino Livre 3

15,00 Qualificações

Domingo, 2 de maio

A corrida é às 15h00

Como assistir GP de Portugal F1 2021

A Sky Sport terá cobertura televisiva do GP de Portugal de F1, em directo na Sky Sport Uno (Canal 201 para a plataforma Sky) e Sky Sport F1 (Canal 207 para a plataforma Sky), e transmitido em directo na Sky Go and Now TV. No que diz respeito à TV8, a programação da CHIARO terá as qualificações adiadas e correrá no domingo ao vivo. Não haverá cobertura para as sessões de treinos livres FP1, FP2 e FP3. OA Sport irá oferecer-lhe um questionário em texto ao vivo do Campeonato do Mundo.

Televisão paga – F1 Portugal GP será transmitido em diretamente Dar Sky Sport. Os canais de confiança serão Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV na luz – O canal gratuito TV8 (121 da Sky e 8 da DTT) estarão transmitindo Qualificatórias e corrida atrasadas, Enquanto as sessões FP1, FP2 e FP3 gratuitas não serão transmitidas.

fluxo – Imola F1 GP também pode ser rastreado diretamente no PC, tablet e smartphone usando o aplicativo Vá para o céu (Reservado exclusivamente para assinantes Sky), datado agora mesmo (Sempre reservado para assinantes) etc. tv8.it.

Dirita Live – OA Sport vai lhe dar um quiz de texto ao vivo ao vivo do Campeonato Mundial.

Programa TV8

Sábado, 1 de maio

Qualificações 19,00

Domingo, 2 de maio

A corrida é às 18h00

Foto: La Presse