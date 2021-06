Mercado de transferências, reversão repentina | Existe a volta de Ancelotti

O Real Madrid deve encontrar um substituto para Zidane: Carlo Ancelotti também separou Conte, Pochettino e Galtier

Precisamos ocupar um lugar importante como aquele Real Madrid. O clube espanhol deve encontrar um substituto para Zinedine Zidane Quem decidiu encerrar a cooperação há um ano. Conforme contado por Calciomercato.it, Dias do Real Madrid refletem sobre os pressupostos de Conte, Pochettino e Galtier, além de apostas potenciais Raoul e Xabi Alonso.

Cerca de cinco nomes podem ser estendidos com outro treinador: É Carlo Ancelotti Quem pode fazer um retorno emocionante ao “Bernabéu” depois de vencer a “Décima” com o Blancos? O nome do treinador italiano é “Cadena Ser”, segundo o qual existiam contactos entre o Real Madrid e o treinador do Reggiolo há quatro dias. Para acompanhar e interagir diretamente com as últimas novidades da Calciomercato Inscreva-se no canal do YouTube

Transfer Market, conexões Real Madrid e Ancelotti

E de acordo com o que vem da Espanha, Ancelotti É uma das premissas do banco corrido do Real Madrid. Idéia não tão rebuscada de que um arquivoEverton Ele vai se precaver e procurar um possível substituto para o técnico italiano. Ancelotti será uma hipótese amplamente tida em conta nos escritórios de Valdebebas a estas horas, como os de Conte e Pochettino.