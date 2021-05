Mercado de Roma, Mourinho quer que Jerome Boateng defenda – Esportes – Futebol

Roma, 31 de maio de 2021 – Mercado Roma Já está em pleno andamento, mesmo que o protagonista principal ainda não tenha sido apresentado: Jose mourinho Na verdade ele ainda não havia desembarcado na capital e antes de começar seu trabalho um Trigoria Os Giallorossi decidiram organizar uma festa em sua homenagem para apresentá-lo à imprensa e aos novos fãs.

Um grande acontecimento em uma história importante

Definitivamente um show Mourinho não acontecerá em estádio Olímpico, script do jogoItália O próximo dia europeu. E para uma figura como o treinador português, é necessário um cenário mais importante: é por isso que a empresa pensou em organizar uma grande festa nas Termas de Caracalla, um cenário sugestivo e ideal para um evento como este através do qual Friedkin Eles vão tentar impressionar a todos. A história também não é deixada ao acaso, pois Roma Ele havia pensado em fazer a apresentação do novo treinador em 17 de junho, aniversário do título conquistado pelos Giallorossi em 2001, o que também se tornou um bom presságio para o trabalho futuro da Mourinho.

Alvo de mercado de Boateng

Depois da festa, haverá muito o que organizar nos quartos Trigoria Onde o treinador terá que se preparar da melhor maneira para a próxima temporada e gerenciar a equipe também à luz do conferência. Tópicos quentes Roma Esses continuam no mercado, com a situação de ataque ainda não resolvida e algumas iterações a serem colocadas em outras equipes para conseguir mais dinheiro disponível para investir em novos reforços. Mas parece o mesmo Mourinho Comecei a fazer propostas de mercado: trata-se de Jerome BoatengUm velho discípulo da época em que estava treinando Manchester United. O jogador recentemente recebeu um arquivo Bavaria mônaco E pronto para começar uma nova aventura. A presença dos portugueses na bancada Roma Ele poderia convencê-lo a desembarcar na Itália às custas de MônacoA equipe que atualmente se esforça para disponibilizá-lo para a próxima temporada.

