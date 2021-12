Mercado de transferências em Roma: Dalot, Roca e todos os Pinto.

GM Pinto em ação, mas não é fácil na equipe desvalorizar e desvalorizar jogadores. Em seguida, os casos de Fazio e Santon, dois milhões no total para dois da equipe

Encontrar Pellegrini, El Shaarawy e Spinazzola já em 2022 será fundamental para José Mourinho. Mas é claro para todos – e principalmente para a sua equipa – que a Roma precisa de regressar ao mercado para dar aos portugueses pelo menos três alternativas viáveis ​​para completar a temporada. Tudo isto ao mesmo tempo que reduzia o tamanho da equipa, com a constatação de que alguns dos jogadores que dominaram o mercado (Villar e mesmo Reynolds) desvalorizaram nos últimos meses. Enquanto o Mayoral, que nunca jogou antes, a Fiorentina continua a admirá-lo muito, porque está a falar com o Real (o dono do cartão) para um empréstimo com obrigação de resgate.

Quem pode acessar – A Roma procura prioritariamente um médio e um lateral-direito. Karsdorp não tem alternativa, Ibanez moveu-se contra o Inter (com maus resultados) e dar a Mou uma asa baixa é a primeira tarefa de Bento. Berezinski da Sampdoria era o nome que parecia mais aplicável, mas o GM português parece estar voltado para outros nomes, incluindo Diogo Dalot do United. Ele é português, conhece bem a Série A depois da experiência em Milão, pode ser emprestado mas o compromisso de resgate deve ser garantido. Lidar com Manchester não é fácil. O outro nome é Henrichs, o linebacker de Leipzig com características semelhantes às de Karsdorp. No meio-campo, o sobrenome é de Marc Rocca, do Bayern de Munique, mas não há confirmação do Trigoria e a sensação é de que um nome surpreendente possa chegar.

Chi va – No entanto, não é nenhuma surpresa para Fazio e Santon: salários totais de até dois milhões de pessoas até junho para dois membros da equipe, que a empresa espera depositar já em janeiro, já que seus contratos expiram em junho. Além de Mayoral, haverá também Villar (falando sobre os clubes espanhóis) e possivelmente Diawara, outra pessoa que não tem ninguém que conheça as ofertas. Ele não tinha antes, agora tem menos porque jogou muito pouco e ganha mais de $ 2 milhões por temporada. O americano Reynolds, que o adora na segunda divisão, vai ficar emprestado, precisa jogar e se familiarizar com a Itália, e então, quem sabe, Mou lhe dê uma chance. READ Formações possíveis - Série A, última transmissão ao vivo da 33ª rodada: Nestorovsky termina nos boxes

5 de dezembro de 2021 (alteração em 5 de dezembro de 2021 | 12:29)

© Reprodução reservada

