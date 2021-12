Mercado de transferências, Donnarumma no banco | Nova faixa surpresa

O mercado de transferências nunca dorme, sobre Gianluigi Donnarumma. Um novo caminho surpreendente surge para o goleiro no banco de hoje

Gianluigi Donnarumma, que é o nome em Itália Nós sabemos muito bem, especialmente se falarmos sobre isso transferência de mercado. O frenético push and pull, às vezes redundante para renovar o contrato com o Milan, terminou em uma despedida tão dolorosa quanto inevitável. Como uma história de amor que não pode continuar.

E assim por diante Paris Saint-GermainÓ França, traição (mesmo em cores) e o deus do dinheiro – que fedor! -. No entanto, a nova história de amor, aquela entre Donnarumma e PSG, não decolou. E não é culpa do goleiro quem defendeu o gol mágico da Azzurri A Euro 2020. Uma questão de hierarquia ou talvez simplesmente um camarim. A presença arrogante de Keylor Navas Ela tem a vantagem, até esta noite. O ex-Real Madrid é o dono da partida contra o Lens em detrimento do ex-Milan. Mas Donnarumma não reclama, como relata Goal.fr: “Não há o menor conflito. Vivo bem. Somos ambos amigos e tudo vai bem entre nós.” Eu e o Keylor estamos unidosComo todo vestiário. Somos duas pessoas muito calmas e respeitosas. As pessoas às vezes falam indiscriminadamente, imaginando situações complexas. Não há nada que você possa fazer sobre isso, mas essa não é a realidade. “

O mercado de transferências, um novo caminho para o futuro de Donnarumma

No entanto, os rumores sobre o mercado de transferências não diminuíram. O novo caminho que pode esquentar para o futuro de Donnarumma poderia vê-lo se casar com Al Manchester United. Os últimos rumores da Inglaterra, na verdade, afirmam que os Red Devils estão particularmente interessados ​​no goleiro. De fato, no verão, David de Gea pode se despedir e, a essa altura, o ex-Milan pode se tornar um portador regular. Portanto, uma consideração especial deve ser dada à pista nas próximas semanas, o que pode refrescar o futuro em torno de Donnarumma. Por enquanto, entre milhões e novas perspectivas, o goleiro deve encontrar uma nova paz. E isso também pode ser, pelo menos pelas palavras do ex-Milan.