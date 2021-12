Ainda assim, a Ferrero Sampdoria tem um novo presidente: Marco Lana. Conselho de administração nomeado

A assembleia de acionistas da Sampdoria realizou-se no final da tarde de ontem: à mesa, a gestão atual e futura da empresa. Como novo presidente? – O que aconteceu com Massimo Ferrero? Após os rumores dos últimos dias A antiga Sampdoria está definida Marco Lana. As funções dentro da nova diretoria, da qual eles ingressam, também foram definidas Gianni PanconiE Antonio Romi (que retorna) e Alberto Bosco (era monóxido de carbono).

Comunicado de imprensa

À noite, chegou o press release para formalizar tudo. Aqui está abaixo. “A assembleia de acionistas da UC Sampdoria Spa deu continuidade aos trabalhos iniciados no último dia 24 de dezembro, em segunda convocação, para a deliberação dos itens da ordem do dia. O acionista majoritário Sport Spettacolo Holding Srl avaliou as informações recebidas e agradeceu a todos aqueles que contribuíram para esta fase de transição do clube, nomeados em fim dos negócios A nova diretoria é composta por Marco Lana (presidente), Alberto Bosco, Gianni Banconi e Antonio Rumi. O próprio Lana admitia aos amigos: “Grande alegria e tão forte carinho, meu coração sempre foi a Sampdoria.”