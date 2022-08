Milan, precisamos de reforços. Mas graças a Bennacer, Atalanta não era um assassino

É o primeiro confronto direto, prematuro para este torneio, mas diz muito sobre Atalanta e Milan. Ele observou que a Atalanta em Bergamo não é mais tão frágil graças à noite mágica de seu goleiro Musso. Ele destacou que o Milan está muito errado no ataque (Mesias primeiro, depois Kalolo e Leo) e não pode pensar em esperar as proezas balísticas de seu empresário Benasser, para pegar o gol que iguala o primeiro empate da temporada. Um ponto de paragem que algumas reflexões colocam também no campo técnico: são necessários os dois reforços esperados, o defesa e o médio.

Parece um jogo diabólico preparado pelo destino. Inadvertidamente provocado por Gasperini que acusou Malinowski, a figura mais comentada da empresa, de criticá-lo e surpreendê-lo, e ele conseguiu o gol que quebrou em dois o desafio do primeiro tempo com o Milan, tendo avistado as raras focas (apenas 6) da anterior campeonato. Isso mesmo: à esquerda traiçoeira do aro, chutando absolutamente livre (Tonali no final da marcação), há um desvio crítico de Kalulu que efetivamente desaloja Maignan, mas o soco derruba a defesa rossonera. Assim, o Atalanta passou na frente após arriscar um osso do pescoço com Messias (no arco-íris Theo Hernandez, o brasileiro conseguiu se afastar) e o Milan se deixou no comando das operações do jogo por meio ‘agora. São as duras leis do futebol que a equipe italiana tem que obedecer e depois perder o fio do jogo e talvez até um pouco de clareza até o intervalo. Gasp é rápido para corrigir o placar em Leão imediatamente assim que Tolui recebe seu primeiro cartão amarelo da noite (o lançamento vai para Dijmsiti) para diminuir a aceleração do português.

No meio do segundo tempo, Pioli mudou quatro em dois, tirando Diaz e Rebic primeiro, o primeiro inútil, o segundo inútil para retornar, para Giroud e De Ketelaer que imediatamente se permitiu impressionar direto para Rivera isso coloca Tonali contra Musso, e é conservado pelo instinto. Mais tarde, Origi e Saelemaekers são os recursos para dar frescor ao lado rossonero. Graças à inundação da área de Talantina, depois de tocar duas vezes no gol (com Calolo e Leo), o Milan sobe a ladeira com o melhor da noite, Bennacer. Primeiro, ele engaja Musso decisivamente e depois encontra o canto exposto da borda. Há uma interferência implacável que é mal domada pelo árbitro Maresca: o que explica por que o talento belga saiu de cena após essa estreia promissora. Alguns golpes de Jung Theo Hernandez reiniciam seus guinchos e parecem repetir a ousada descida no último dia 15 de maio, no San Siro contra a Atalanta. Desta vez procurando por Jerrod, ele é tarde demais. A beleza deste desafio é que até o último suspiro, os dois competidores tentam desesperadamente forçar suas garras. É um sinal de que encontraremos Gasp nos primeiros quartos do ranking nas próximas semanas.