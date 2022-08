Série A: regresso de Malinovsky, Atalanta suspende Milan 1-1 – Sport

Atalanta – Milão 1-1 (o recorde) Bolonha – Verona 1-1 (o recorde)

Atalanta e Milan dividiram a aposta com um gol no tempo, e ambos foram feitos pela esquerda. A favor de Malinovskyi, Bennacer responde com um golpe no centro mais distante. Oportunidades de golo para ambos os lados e jogo intenso até ao fim que, no entanto, não recompensa nenhuma das equipas. A sequência de vitórias do Milan parou em sete, mas a sequência de vitórias de 17 rodadas continua. Por outro lado, o rápido da Atalanta continua a vencer em casa e não soma os três pontos no Joyce Stadium desde o passado dia 28 de fevereiro, num 4-0 frente à Sampdoria. Nerazzurri e rossoneri sobem para quatro pontos na classificação com a dupla Fiorentina, Lazio e Turim, aguardando as partidas de segunda-feira.

A partida entre Bolonha e Hellas Verona termina empatada, pois tudo acontece no primeiro tempo. A equipe treinada por Cioffi começou forte, com Henry acertando o travessão no primeiro minuto de jogo. Quase na metade do primeiro tempo, Marko Arnautovic abriu com um excelente passe cruzado. Aos 43 minutos, conseguiu empatar o Hellas Verona com um chute forte de Henry, com bom sinal de Lazovic. Nos últimos minutos do primeiro intervalo, tudo aconteceu: o gol de Orsolini foi anulado por um milímetro de impedimento, que tocou o Eurogol um pouco mais tarde do meio-campo. No meio, uma grande defesa de Skorupski mantém o empate. No segundo tempo, a partida fica tensa e o espetáculo sofre: às vezes, o Verona devora a vantagem com o Tâmisa. Aos 78 minutos, a ingenuidade de Orsolini interferiu no pé alto na cabeça de Hongla e foi expulso. Na final, o Bologna desliga e tenta recomeçar, mas no final o resultado permanece inalterado.

Objetivos



Atalanta Milan 1-1 aos 68 minutos! Rede Bin Nasser! A defesa do Atalantin adormeceu no remate anterior de Bennacer, que permaneceu em campo após bater na bandeira. Saelemaekers recupera a bola, serve o argelino que dá o exemplo perfeito com a esquerda e rema no canto mais distante. Musso não pode fazer nada e o setor de convidados do Gewiss Stadium explode de alegria.

Bologna Hellas Verona 1-1 aos 43 minutos! Registro de Henrique! Lazovic recebe do lado esquerdo da área, aponta em um contra um de Cássio e salta para a direita, depois cruza suavemente a cabeça de Henry que coroa e empata a partida.

Meta! Atlanta – Milan 1 a 0 aos 29 minutos! Rede Malinovskyi! Atalanta na frente com a esquerda da borda de Malinowski, Kalulu desviou apenas o suficiente para manter Minyan fora de jogo.

Bolonha – Hellas Verona 1-0 aos 21 minutos! Recorde de Marko Arnautovic! Fantástica jogada do Bologna, que já jogou tudo antes: a bola vertical de Soriano para Arnautovic, que descarrega para Skoten. O meio-campista holandês Cássio que por sua vez é 9º inconfundível desta vez com a direita alarga e desliza para o canto inferior direito de Montepo.